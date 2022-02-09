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幫派出資設詐欺、賭博機房 正妹照交友騙馬國華人
張姓、藍姓女子分別涉嫌經營詐欺、賭博機房，上網交友騙馬來西亞華人投資或招攬大陸賭客網路賭博；刑事局懷疑幕後均是某幫派組織出資，搜索兩機房逮捕18人分依詐欺、賭博罪嫌移送，檢方訊後命1至10萬元交保。
警方調查，詐騙集團去年10月起在新北市泰山區某公寓租屋，22歲張女是負責人，使用正妹照透過IG、微信接觸馬來西亞男性華人，拉進LINE群組後介紹KBC投資網站，誘使投資比特幣或外匯，疑有10多人受騙。
賭博集團去年8月起在台北市松山區某商辦大樓租辦公室，由26歲藍女管理，打電話或以社群網站招攬大陸賭客，在鳳凰、易倍、BOB等博弈網站下注電競、六合彩、國外運動賽事等，累積數千萬元賭資。
刑事局偵一大隊第一隊追查，上月18日搜索，在詐騙機房逮捕張等4人，並在賭博機房逮捕藍等14人。犯嫌多坦承招攬賭客，對於詐騙則稱尚未得手。警方清查對話記錄等資料，將聯繫被害人了解財損。
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