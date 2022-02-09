幫派出資設詐欺、賭博機房 正妹照交友騙馬國華人

張姓、藍姓女子分別涉嫌經營詐欺、賭博機房，上網交友騙馬來西亞華人投資或招攬大陸賭客網路賭博；刑事局懷疑幕後均是某幫派組織出資，搜索兩機房逮捕18人分依詐欺、賭博罪嫌移送，檢方訊後命1至10萬元交保。

警方調查，詐騙集團去年10月起在新北市泰山區某公寓租屋，22歲張女是負責人，使用正妹照透過IG、微信接觸馬來西亞男性華人，拉進LINE群組後介紹KBC投資網站，誘使投資比特幣或外匯，疑有10多人受騙。

賭博集團去年8月起在台北市松山區某商辦大樓租辦公室，由26歲藍女管理，打電話或以社群網站招攬大陸賭客，在鳳凰、易倍、BOB等博弈網站下注電競、六合彩、國外運動賽事等，累積數千萬元賭資。