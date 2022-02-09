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影／有疫情還頻繁飛中東 刑事局查貓膩揪出詐騙集團

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

刑事局中打為打擊境外詐騙集團，鎖定「高風險對象」清查，發現有歹徒在前年新冠肺炎疫情期間，仍然頻繁飛往杜拜等中東地區，經逐一清查，鎖定運姓金主出資的詐騙集團，將機房設在東歐的阿爾巴尼亞，詐騙大陸地區人民，半年間得手2億元，中打去年底收網抓人，帶回運男等涉案10人，查扣現金930萬餘元，檢方訊問後聲押運等3人獲准。

刑事局中打第六隊針對有詐欺等素行的「高風險對象」分析，發現有歹徒在去年新冠肺炎疫情期間，頻繁出入境，但當時桃園國際機場因為疫情影響，乘客已大幅減少，經逐一清查、分析歹徒身分後，查出以運姓男子（36歲）出資、呂姓男子（33歲）擔任機房主持人的詐騙集團。

刑事局中打第六隊報請高雄地檢署檢察官指揮後，與高雄市刑大、台中市刑大、台中市太平警分局、南投縣草屯警分局、新竹縣刑大、台東縣大武警分局等單位，合組專案小組偵辦，發現該團詐徒在疫情期間，還到機場搭機前往杜拜、土耳其等地，再轉機飛往東歐地區的阿爾巴尼亞，並在該處成立機房，詐騙大陸地區人民。

經查，運姓男子的詐騙集團是以常見「假檢警」為犯罪手法，先假冒信用卡客服人員謊稱有欠款未還，身分遭盜用等理由，再轉接假冒大陸公安局謊稱涉嫌非法洗錢等，詐騙大陸地區民眾，再透過洗錢集團，將詐欺不法所得移轉回臺灣幕後詐欺犯罪集團金主及幹部，牟取不法利益。

檢警掌握，運的詐團在去年8月至12月落網為止，已詐騙大陸人民145人，詐得金額超過2億元，全案在去年12月15日收網拘提，帶回運等涉案10人，查扣現金930萬元、存摺13本、金融卡12張（帳戶餘額241萬餘元）、銀行交易明細14張、手機14具、主機1台、分享器2台、薪資袋23個、帳冊1本、點鈔機1台等贓證物。

全案依加重詐欺罪、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送高雄地檢署後，檢方聲押運、呂及潘姓男子（37歲）獲准。

刑事局中打呼籲，詐欺集團多以模糊工作內容，如國外打工換宿、渡假等噱頭，誘以高薪，吸引待業中男女，反遭歹徒以在國外集中管理，不僅毫無自由，更可能因涉犯罪被關押在國外監獄，回國仍需面對司法調查，得不償失，未來仍會持續針對詐欺高風險對象進行分析查緝，讓詐欺犯罪無論境內、境外無所遁形。

刑事局中打第六隊破獲運姓男子為首的詐騙集團，去年底收網查扣現金930萬餘元。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打第六隊破獲運姓男子為首的詐騙集團，去年底收網查扣現金930萬餘元。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打第六隊破獲運姓男子為首的詐騙集團，去年底收網查扣現金930萬餘元。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打第六隊破獲運姓男子為首的詐騙集團，去年底收網查扣現金930萬餘元。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打第六隊破獲運姓男子為首的詐騙集團，去年底收網，帶回涉案10人。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打第六隊破獲運姓男子為首的詐騙集團，去年底收網，帶回涉案10人。記者陳宏睿／翻攝

詐騙集團 詐欺 疫情

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