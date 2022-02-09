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經紀公司聚眾街頭打人 帶頭者提報治平對象

聯合報 / 記者林保光／即時報導

綽號「金龍」的何姓男子與同夥合資經營經紀公司，旗下成員與人衝突，涉嫌率眾在街頭打人，警方查出他在近2個月，已2次聚眾將對方毆打成傷，蒐證後將他提報為「治平專案」對象，並直搗經紀公司，逮捕他及手下成員共15人，搜出開山刀等刀械，昨天依恐嚇安全等罪嫌移送法辦。

據了解，30歲的何姓男子在高雄市新興區仁愛街，經營某經紀公司，去年12月下旬，旗下1名劉姓男子（26歲）在高雄市漢神百貨公司旁與人衝突，劉透過Line群組求援，何姓男子便夥同5名男子趕去衝突地點，聯手將對方涉嫌打得全身是傷逃逸。

今年1月間，何姓男子旗下的林姓男子（25歲）疑因爭風吃醋，與蔡姓男子在網路互嗆，林得知蔡在玉竹商圈的酒吧工作，何便找10多名同夥到酒吧前等候蔡下班，涉嫌將蔡打得頭破血流。

警方查出2件聚眾鬥毆事故，全是何姓男子涉嫌夥人滋事，蒐證發覺何與手下混跡高雄市新興、三民、仁武等地區，屢率眾涉嫌暴力滋事，將他提報為治平掃黑對象，2月7日動員到經紀公司等地，拘捕何與滋事手下等15人，查扣球棒、刀械、斧頭等證物。

警方昨天下午依恐嚇安全、妨害自由、妨害秩序等罪嫌，將全案移送高雄地檢署偵辦，何等15人分別獲1萬元至3萬元交保。

警方逮捕涉嫌街頭打人的男子。記者林保光／翻攝
警方逮捕涉嫌街頭打人的男子。記者林保光／翻攝
高雄警方逮捕何姓男子等人。記者林保光／翻攝
高雄警方逮捕何姓男子等人。記者林保光／翻攝

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