當年女兒命案1枚指紋揪凶 吳振吉布袋戲謝土地公紅眼眶

台北市內湖區新湖國小女教師吳曉蕙1994年間在校內被殺害，震驚社會，吳振吉7年後接任基隆市警察局長，隔年靠著重新比對吳女車內面紙盒採到的一枚指紋，揪出凶手是案發時才15、11歲的黃姓、王姓少年。吳振吉前年過世，但位在八斗子的福清宮指示會在吳振吉任內破案的靈驗，讓內心煎熬8年的他，在演出布袋戲當天，他紅了眼眶，至今這段過往，廟方人員仍記憶深刻。

八斗子的福清宮今年大年初六有信眾擲出「站」起來的筊杯，讓人稱奇，當年吳振吉女兒命案的靈驗故事，至今廟方人員仍記憶猶新，因為吳振吉曾送一塊金牌感謝土地公。

1994年10月15日新湖國小舉辦園遊會，當天下午3點多，李姓男老師返回學校開啟地下室停車場鐵捲門時，發現有輛車子停在車道斜坡，查看時發現吳曉蕙倒在角落死亡，臉部被消防沙覆蓋。吳振吉時任台北市中正第一警分局副分局長。

命案發生後，警方召開專案會議，吳振吉都會列席了解偵辦進度，過程中曾鎖定多名疑犯，但證據力不足，案情無法突破。2001年8月吳振吉升任基隆市警察局長後，基隆警方向內湖分局借調專案會議等相關資料，重新檢視吳曉蕙命案相關事證。

市刑大副大隊長沈瑞坤回憶，他和妻子李秀珠當時都是市刑大鑑識小組組員，吳振吉曾提及車內面紙盒採到的指紋一直比對不出對象，專案小組調取指紋檔案重啟爐灶，讓全案露出曙光。

黃嫌殺害吳曉蕙時才15歲，刑事局指紋室並沒有他的指紋檔案。黃嫌成年後又犯性侵案，指紋建檔，警方不放棄查案，時隔8年重新比對，果真「中」了。刑事局鎖定黃男調查，宣告破案。法院判黃男16年徒刑，同案王姓少年案發時未滿12歲不罰。

吳振吉接任基隆市警局長3個月後，某天晚上到八斗子查勤，途經福清宮，入廟雙手合十，說出女兒遇害經過，擲筊問土地公，獲指示會在局長任內破案。1個月後接獲刑事局通報比對出歹徒指紋，隔沒幾天宣告破案。