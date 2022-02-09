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為抓毒販刑警練習夾娃娃？結案後心得「小孩最開心」

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市刑大偵三隊在去年間偵辦毒品案溯源，發現網路綽號「貔貅」的張姓男子涉有重嫌，展開蒐證，刑警蒐證過程中發現，張常在娃娃機店出沒，刑警為蒐證自掏腰包，進店內佯裝顧客夾娃娃，經2個月蒐證完備，將張帶回，查獲現金、毒品等贓證物，台中地檢署依毒品罪起訴，法院接押，辦案刑警回憶，「那段時間小孩最開心，一回家就有娃娃拿」。

台中市刑大偵三隊在去年6月間偵辦毒品案溯源，發現在通訊軟體LINE暱稱「貔貅」的張姓男子（46歲）涉有重嫌，全案報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，刑警在蒐證過程中發現，張時常出沒娃娃機店，懷疑張在娃娃機店內交易。

市刑大偵三隊刑警為了近距離蒐證確認，也趁張在店內時，喬裝顧客，自掏腰包夾娃娃，最後確認，張只是為了增加收入，擔任娃娃機台主，並無在娃娃機店內交易的情事。

警方經過兩個多月的蒐證後，發現張都是透過通訊軟體聯絡交易時間、地點，在大里區街頭交易，全案在去年8月收網抓人，帶回張姓男子，並查扣海洛英3包（重6.02克）、安非他命1包（重0.36克）、夾鏈袋4包、電子磅秤、現金1.3萬餘元等贓證物。台中地檢署依毒品危害防制條例罪起訴，台中地院裁定接押。

台中市刑大偵三隊副隊長張翔諭表示，當時同仁為了辦案，埋伏娃娃機店蒐證，也練得一手夾娃娃的好功夫，有小孩的刑警，回家時常是滿載而歸，當時有同仁就說，「這次辦案，最開心的是家裡小朋友」。

台中市刑大呼籲，販毒戕害國民身心健康，刑責又重，民眾勿因一時貪念鋌而走險，一定要遠離毒品，勇於向毒品說不，警方也將持續查緝不法，強力打擊毒品犯罪。

台中市張姓男子涉嫌在去年、前年間透過手機通訊軟體販毒，台中市刑大循線抓人，查獲海洛因、安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子涉嫌在去年、前年間透過手機通訊軟體販毒，台中市刑大循線抓人，查獲海洛因、安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子涉嫌在去年、前年間透過手機通訊軟體販毒，台中市刑大循線抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子涉嫌在去年、前年間透過手機通訊軟體販毒，台中市刑大循線抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子涉嫌在去年、前年間透過手機通訊軟體販毒，台中市刑大循線抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子涉嫌在去年、前年間透過手機通訊軟體販毒，台中市刑大循線抓人。記者陳宏睿／翻攝

毒品 販毒

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