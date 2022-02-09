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男酒醉咆哮掉子彈 警查辦起獲改造手槍、毒咖啡包

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市警方昨天凌晨獲報，長春路一間按摩店前有酒醉男子咆哮，警方到場已不見醉男，不過在地上發現4顆子彈、1發空彈殼，查出是從醉男身上掉出。3小時後，警方又接獲距6公尺處的旅館有人鬧事，到場確認就是剛剛掉子彈的醉男，也在他女友包內查獲咖啡包，突破女友心房，配合交出酒醉男友持有的土耳其T100改造手槍，詢後依毒品、槍砲罪嫌送辦2人。

警方調查，44歲謝姓男子、37歲楊姓女子是情侶，楊女昨天凌晨12點開車白色賓士車載謝男，將賓士車停在按摩店前，謝男下車後，因飲酒過多，不斷對店家咆哮，又走回車上，上車時口袋掉出子彈及彈殼，隨後由楊女載到旁邊旅館暫宿。

3小時後，謝男又在旅館內情緒失控，警方經交談，發現謝就是剛剛掉子彈的男子，也懷疑他藏槍，不過他酒測值超過0.8，情緒不穩定，先將他帶上警車上銬。

警方在楊女包內查出2包K他命即溶咖啡包，並技巧性突破楊女心房，讓她主動帶警方前往距離78公尺處的友人租屋處，交出1把改造手槍。

手槍持有者由酒醒後的謝男坦承，他辯稱是另名過世友人寄放，楊女則辯稱毒品是日前去唱歌時，友人給的。警方調查未發現楊女有毒品前科，詢後依槍砲、毒品等兩罪嫌送辦謝、楊。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中山分局長安東路派出所長吳嘉葳帶隊查出槍枝。記者蔡翼謙／翻攝
中山分局長安東路派出所長吳嘉葳帶隊查出槍枝。記者蔡翼謙／翻攝
謝男酒醉跑到按摩店前咆哮，不慎從身上掉出子彈及空彈殼。記者蔡翼謙／翻攝
謝男酒醉跑到按摩店前咆哮，不慎從身上掉出子彈及空彈殼。記者蔡翼謙／翻攝

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