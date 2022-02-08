惡男酒後爆氣跨坐打死老翁 路人勸阻還嗆：打死他剛好

台北士林區社子島居民陳姓男子，去年酒後涉嫌在社正公園毆打不認識的謝姓老翁，甚至跨坐老翁身上不斷痛打，路人經過勸阻，陳男還嗆「打死他剛好而已」活活打死人。士林地檢署偵結，依傷害致死罪嫌起訴。

起訴指出，2021年9月10日晚上10時許，陳男酒後和謝翁爆發口角，徒手推倒謝翁後，跨坐在謝翁腹部，徒手毆打頭、胸、腹部，當時路人經過，見到謝翁仰躺沒有掙扎，要求謝男停止行為；不料，生氣的陳男未起身，反而嗆說「我要打死他，打死他剛好而已」、「打電話報警」。

警察到場後，陳男疑似還在打人，直到救護車到場後，送謝翁至新光醫院急救，隔天1時許宣告死亡。53歲陳男遭依現行犯逮捕，酒測值高達每公升0.84毫克；79歲死者謝翁當天也有喝酒，血液檢出酒精95mg/dＬ。

一隻手掌只剩大拇指的陳男辯稱，跨坐在謝翁胸腹間，沒有起身，但沒有毆打謝翁，不知道他會因此死亡。檢方依照路人錄下陳男坐在謝翁身上說「我要打死他」影片證據、酒測濃度檢測、相驗屍體報告等，認定陳男涉犯傷害致死罪。

檢察官認定，陳男在案發當日飲酒，與素不相識的謝翁起衝突，涉嫌毆打、跨坐在謝男身上徒手毆打致死，考量身體未有明顯外傷，陳男毆打力道尚非巨大，死亡原因鑑定為胸腹部受外力壓迫，導致呼吸道、肺臟通氣受阻，造成質型呼吸衰竭死亡，難認殺人犯意，依照傷害致死罪嫌起訴。

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