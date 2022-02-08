警撞開門逼簽搜索同意書 法官判毒蟲無罪：違法取證

桃園平鎮警分局接獲毒品交易線報，見丁姓男子躲進徐姓友人家就直接撞開門，入屋扣得0.6公斤安非他命；法院發現，警方除違法搜索，還以「可以幫你轉證人」、「一起送辦」，逼迫徐簽自願受搜索同意書，直言員警違法逼迫取證，為導正警方執法觀念，排除扣得毒品證據力判丁無罪，可上訴。

平鎮警分局表示，尊重法院判決，也會加強員警偵辦技巧，強化並熟悉相關法律認知。

檢警調查，丁男2020年5月4日持有10包安非他命（674公克），平鎮偵查隊歐姓小隊長獲報陸光路有人要交易毒品，4名員警趕到場發現丁手持提袋，一見員警就奔跑回巷內，4人認為丁的身形、穿著和線報相符，合理懷疑他有嫌疑就追趕並大喊「警察、不要跑」。

丁則跑進徐姓友人房內躲藏，員警則敲門要求入內，之後見大門開啟就進入，並在桌上發現吸食器，丁並表示有往窗外丟一粒眠，最後警方在屋內廁所找到10包安非他命，檢方依藥事法起訴丁。

法院勘驗密錄器發現，警方接獲情資事前沒申請搜索票就便衣到場查緝，見丁跑進徐屋內後，警方再拍打、撞開門，未徵求同意就入內最後起獲毒品。

平鎮警方說，在追丁男時有喊「警察不要跑」，認為丁做賊心虛，且有看到他身上帶著紙袋，可以懷疑有犯罪嫌疑，他們進屋是為了保全證據怕毒品被淹滅。

法院指出，本件警方採用「同意搜索」為依據並附上屋主徐男簽立的自願受搜索同意書，但警方是以「踹、撞」方式違反屋內人意願破門進入，自始至終在場人都沒向警方表示過同意受搜索之意，反而是警方一再以「轉證人身分」或「一起送辦」，讓徐迫於無奈才簽立。

法院也發現，員警當時向徐男說「我可以幫你轉證人」、「你要維護他就一起送」，徐則說「你這不是要逼我死嗎？」認為警方的偵查手段已伴隨強制力並預含制裁效果，侵害徐自由意志，不符合真摯同意、不構成同意搜索。

法院認為，警方搜索房屋、周邊機車都是違法搜索，除違背程序情節重大，又濫用「轉證人」、「一起送辦」等不可取的手段，連在控制屋內人有餘裕當下，都沒報告檢察官是否能對物緊急搜索。

法院綜合權衡後，認為警方不惜以違法手段逼迫徐男取證，違背公平審判原則的最低限度，又嚴重架空檢察官許可、法官審核搜索票權限，且本案若報檢方指揮搜索查扣物品必然性甚高。