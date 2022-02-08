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原民拿獵槍抵押涉轉讓槍枝 法院認沒移轉所有權判無罪

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園陳姓男子是泰雅族原住民，因莊姓男子上門討債他拿2把獵槍當抵押，檢方認為陳是原住民為打獵自製獵槍雖不構成刑法，但轉讓行為偏離傳統文化依轉讓槍枝罪起訴；審理時，陳說長槍是他生財工具僅抵押打算贖回，法院也認為陳應無將槍「移轉所有權」意思，判他無罪，可上訴。

檢方起訴指出，陳男（54歲）未經許可自製2把具殺傷力的土製長槍，因欠莊男子3萬多元，2020年9月莊上門討債時，他就轉讓2把槍給對方做抵債。事後宜蘭警方獲報，同年12月14日持搜索票到莊男住處起獲2把槍，經莊供出來源進一步逮到陳，依轉讓槍枝、製造槍砲等罪嫌移送偵辦。

檢方指出，依法原住民持有自製獵槍供生活工具者，不適用槍砲條例刑罰規定，條文考量原住民使用獵槍有其文化、生活上需要，基於保障原住民基本權利、多元文化，對未經許可製造獵槍等抵觸規範行為，在法益衝突權衡判斷下，認有社會價值應加以容忍，可阻卻行為違法，不構成犯罪。

但是，如有溢出文化或生活所需，甚至持供不法用途者，因已偏離原住民傳統文化、祭儀或狩獵等價值，就具違法性，因此依轉讓具殺傷力槍枝罪嫌起訴陳。

審理時，陳男堅決否認轉讓槍砲犯行，辯稱該長槍原本是他打獵用，因曾和莊借了3萬多元，莊上門討債但自己沒見，對方見他工寮的長槍覺得很漂亮，表示要拿回去抵押等有錢再來贖回，陳還說，把槍放在莊那邊，他打算有錢就要拿回來不是要抵消債務，但還沒還款莊就被搜到了。

莊男表示，當時有寫紙條紀錄陳男欠他錢、把長槍抵押給他，陳也說槍是他的生財工具、打獵用的，自己也答應讓對方分期還款。

法院認為，陳男是長年住在桃園復興巴陵的山地原住民，2人證詞也符合，陳把長槍作為欠莊男錢的擔保抵押品，陳並無「移轉所有權」的意思，判處他無罪。

桃園地院。記者曾健祐／攝影
桃園地院。記者曾健祐／攝影

槍枝 桃園

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