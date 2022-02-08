不被疫情打敗 反催生嘉市警網紅「嘉華三朵花」
受到疫情影響許多活動不得不停辦，嘉義市警察局寒暑假為輔導青少年活動也因而停擺，不願屈服於疫情，市警局求新求變，大膽突破成立網紅頻道「青春345．就愛543」大受歡迎，甚至催生網紅「嘉華三朵花」爆紅。市警局秘書林婉婷說，疫情沒有打倒敗我們，反而讓我們創造一個更創新更創意的宣導方式，與民眾的關係互動因為線上的連繫而更密切。
林婉婷說，去年5月全台因疫情關係提升為三級警戒，很多實體的犯罪預防宣導、交通宣導，都因為避免群聚關係而停擺，可是警察和民眾間互動「宣導」這一區塊不能停，有鑑於網紅常吸引學生族群目光，於是規畫網紅式宣導，大膽突破成立一個嘉義市警察局專有的網紅頻道「青春345．就愛543」。
「青春345．就愛543」幾乎集合了市警局所有單位，透過治安、交通等不同內容反毒品、反詐騙、反色情、反幫派、反賭博等，再邀集像知名演員溫昇豪、青春偶像黃冠志、地方家長協會理事長、學校教官以及勇媽市長黃敏惠等為直播節目加持，果然節目收視一路長紅，也培養出不少忠實粉絲。
林婉婷說，疫情沒有打倒敗我們，反而讓我們創造一個更創新更創意的宣導方式，而與民眾的關係互動因為線上的連繫而更密切。
秘書科巡官洪永芳說，節目第7集邀請到大明星溫昇豪，當時溫昇豪在台劇「火神的眼淚」裡擔任同安分隊長，在節目中雙方用無線電呼叫增加互動性，嘉市警局的無線電代號是「嘉華」，3名主持人「嘉華三朵花」就因運而生還爆紅。
「嘉華三朵花」是「花隊長」交通隊警員林月琴、「大花」核稿室秘書林婉婷、「小花」秘書科巡官洪永芳，以最夯的直播方式做預防犯罪、交通安全等宣導工作，平日則協助策劃市警局各項宣導活動及擔任主持人。
林月琴說，當初做網路直播時也是很擔心沒有民眾上來互動？半年做下來，發現總體成效是加成的，雖然因為疫倩關係只能透過網路走入人群，但是警方的宣導以及應該給民眾的資訊並沒有停下腳步。
洪永芳說，縱觀去年全國各警察機關，嘉市警局是全國唯一做直播連出21集的警察機關，可說是全國唯一的創舉。關注率、粉絲群是逐步地在累積，長期經營也增加民眾對市警局的信任感、支持度，未來也會繼續做下去，而且要企畫更好更精進讓節目的呈現更加完整、更符合民眾的期待。
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