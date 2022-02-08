影／桃園男金錢糾紛槍擊友人 警拆冷氣機逮人查獲槍彈

桃園市42歲番姓男子與友人黃姓男子兩人疑因金錢糾紛，兩人3天前相約前往大溪區浮筧路附近談判，兩人一言不合翻臉，番男憤而持槍朝黃姓男子腿部開一槍，射中黃男左小腿後逃逸，警方追緝昨天前往番男的平鎮區民宅攻堅，不料番男跳下防火死巷受傷，警方拆冷氣機窗口進入將他逮捕，查獲改造手槍和子彈、毒品，警方今天上午將番男依槍砲、毒品罪嫌依送桃園地檢署偵辦。

大溪警方調查，番男與黃姓男子（34歲）兩人原是認識的朋友，之後疑因金錢關係扯不清，黃男懷疑番男拿走他繳房貸的錢，番男認為黃男欠款未清還誣賴他，雙方相約大溪浮筧路附近談判，一言不合，番男持手槍朝黃男左小腿開一槍，造成黃男粉碎性骨折，經送醫治療沒有生命危險。

警方追查和掌握番男行蹤後，員警持法院拘票，荷槍實彈前往平鎮區一處5樓公寓民宅展開攻堅行動，番男情急從2樓跳下防火巷，腳受傷，防火巷死巷也將他困住，警方拆掉冷氣機後，從窗口進入防火巷將番男逮捕到案，現場及屋內查獲改造手槍一把、子彈13發及安非他命毒品。