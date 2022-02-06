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影／工人涉持毒品辯稱空包裝袋 安南警一眼識破送法辦
38歲伍姓水泥工昨天深夜11點多駕車行經台南市安南區四草大橋，警方路檢攔下，伍辯稱米老鼠圖案的小袋子內沒有東西，但警員以燈光照射後，發現袋子內有粉末狀物品，伍才坦承袋中是毒品，警方查扣11包K他命，警詢訊後依毒品罪嫌法辦。
農曆年假期間，警方打擊犯罪沒有假期，為維護安南區春節期間治安平穏，台南市警三分局針對轄內治安重點區域，規劃口袋式路檢，對進入安南區可疑車輛主動過濾盤查，以查緝不法。
警員昨晚11點多，在安南區四草大橋執行路檢勤務時，發現1輛轎車形跡可疑攔查，盤查過程中伍姓男駕駛人（38歲）言詞有異，經伍同意後，警方查看其身上所背斜背包，發現內有多包類似米老鼠圖案的小袋子，詢問伍袋內裝有何物，但伍開始狡辯那些是空包裝袋，袋子裡面沒有東西。
警方以燈光照射後，發現袋子內有粉末狀物品，伍見事跡敗露無法再掩飾，坦承袋內物為毒品，警方立即予以查扣並清點，經清點後總計查獲三級毒品K他命11包，重16.98公克，警詢訊後全案依毒品罪嫌法辦。
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