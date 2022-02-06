恐怖情人持槍求復合又開槍射情敵 最後下場吃牢飯

台中市陳姓男子在前年與女友分手，為挽回感情，先在去年1月間，攔下前女友機車後，拿出手槍揚言尋短，去年4月間，懷疑前女友與霧峰區巫姓同事有曖昧，氣得開槍，幸好改造子彈火藥不足，僅讓巫受輕傷。台中地院審結，依殺人未遂等罪，判他8年6月、併科罰金3萬，另涉恐嚇罪判刑5月，得易科。

判決指出，陳姓男子（40歲）與女友在前年7月分手後為求復合，先在去年1月間，開車尾隨前女友機車，還多次將轎車阻擋在前女友機車前方，前女友被迫在霧峰區中投公路附近停車。陳男見前女友停車後，隨即在前女友面前展示手槍、子彈，以手槍頂著下顎，威脅「不復合就死給你看，不然就一起死」。

陳姓男子在去年4月19日晚間7時許，懷疑前女友與霧峰區巫姓房仲有曖昧，氣得拿著內有子彈的改造手槍前往巫姓房仲任職的店面理論。巫不願理會陳，陳一氣之下，拿出改造手槍，朝著巫開3槍，幸好子彈火藥不足，僅射到巫的右耳，兩人在店裡扭打後，陳搭乘友人車輛逃逸，警方在現場查扣3發彈頭、一枚彈殼。

陳姓男子在案發後，自知過程已全被房仲店內的監視器拍下，陳在同日晚間10時許，自行拿著涉案槍彈，前往南投縣警局草屯派出所投案。

台中地院審結，認定陳使用的改造手槍的槍管已貫通，擊發功能正常，具有殺傷力，且陳供稱，與巫糾紛時，有朝巫的肢體、頭部射擊3槍，認定巫有殺人不確定故意，涉犯殺人未遂罪事證明確，全案依殺人未遂、槍砲罪，判陳8年6月徒刑，併科罰金3萬，另涉恐嚇罪，判刑5月，得易科15萬，可上訴。