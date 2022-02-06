快訊

台股虎年開紅盤 早盤漲逾百點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

恐怖情人持槍求復合又開槍射情敵 最後下場吃牢飯

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子在前年與女友分手，為挽回感情，先在去年1月間，攔下前女友機車後，拿出手槍揚言尋短，去年4月間，懷疑前女友與霧峰區巫姓同事有曖昧，氣得開槍，幸好改造子彈火藥不足，僅讓巫受輕傷。台中地院審結，依殺人未遂等罪，判他8年6月、併科罰金3萬，另涉恐嚇罪判刑5月，得易科。

判決指出，陳姓男子（40歲）與女友在前年7月分手後為求復合，先在去年1月間，開車尾隨前女友機車，還多次將轎車阻擋在前女友機車前方，前女友被迫在霧峰區中投公路附近停車。陳男見前女友停車後，隨即在前女友面前展示手槍、子彈，以手槍頂著下顎，威脅「不復合就死給你看，不然就一起死」。

陳姓男子在去年4月19日晚間7時許，懷疑前女友與霧峰區巫姓房仲有曖昧，氣得拿著內有子彈的改造手槍前往巫姓房仲任職的店面理論。巫不願理會陳，陳一氣之下，拿出改造手槍，朝著巫開3槍，幸好子彈火藥不足，僅射到巫的右耳，兩人在店裡扭打後，陳搭乘友人車輛逃逸，警方在現場查扣3發彈頭、一枚彈殼。

陳姓男子在案發後，自知過程已全被房仲店內的監視器拍下，陳在同日晚間10時許，自行拿著涉案槍彈，前往南投縣警局草屯派出所投案。

台中地院審結，認定陳使用的改造手槍的槍管已貫通，擊發功能正常，具有殺傷力，且陳供稱，與巫糾紛時，有朝巫的肢體、頭部射擊3槍，認定巫有殺人不確定故意，涉犯殺人未遂罪事證明確，全案依殺人未遂、槍砲罪，判陳8年6月徒刑，併科罰金3萬，另涉恐嚇罪，判刑5月，得易科15萬，可上訴。

※ 自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

台中市陳姓男子因感情糾紛，去年間持改造手槍前往霧峰區巫姓房仲的公司尋仇，過程全被監視器拍下。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子因感情糾紛，去年間持改造手槍前往霧峰區巫姓房仲的公司尋仇，過程全被監視器拍下。記者陳宏睿／翻攝

殺人 恐嚇 分手

延伸閱讀

憲兵採購國貨手槍卻搭配舶來品指標器 原因曝光

國際情勢緊張 烏克蘭竟傳士兵持槍掃射軍工廠5死5傷

烏克蘭狂媽買整套軍備！持槍怒嗆：讓威脅結束在這一代

北市房仲傳染給新北客戶Ct值19.4 急匡列40人足跡公布

相關新聞

毒品證物管制內控不良 亂成一團是常事

北市爆出廿八件三、四級毒品案「脫管」逾裁罰期限，有基層員警直呼離譜，認為賞了政府宣示掃毒一記耳光，但有人認為不意外，指毒...

K他命氾濫 查獲量躍首位

廿八件逾期難裁罰毒品案，以三級毒品Ｋ他命居多，國內Ｋ他命年輕人施用氾濫，去年查獲近一公噸，高居各類毒品查獲量首位；警方說...

毒品證物被遺忘 28案躲過裁罰

調查局去年爆發盜賣毒品醜聞，法務部要求各地檢署清查贓物庫加強毒品證物管理，台北市警方被查出至少廿八件微量三、四級毒品案證...

春節期間夜店旁暗處吸毒 北市信義警查獲2案4人送辦

台北市信義警分局年節期間針對轄內治安顧慮場所加強巡守，接連查獲3男1女在夜店附近吸毒，詢後皆依違反毒品危害防制條例罪嫌送...

影／工人涉持毒品辯稱空包裝袋 安南警一眼識破送法辦

38歲伍姓水泥工昨天深夜11點多駕車行經台南市安南區四草大橋，警方路檢攔下，伍辯稱米老鼠圖案的小袋子內沒有東西，但警員以...

恐怖情人持槍求復合又開槍射情敵 最後下場吃牢飯

台中市陳姓男子在前年與女友分手，為挽回感情，先在去年1月間，攔下前女友機車後，拿出手槍揚言尋短，去年4月間，懷疑前女友與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。