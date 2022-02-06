影／褲管藏毒5公克想逃 民眾手機錄影幫警察蒐證
新北市警方今天凌晨在新莊區攔檢1輛轎車，車上呂姓乘客故作鎮定假意配合盤查，但說話吞吞吐吐不願接受搜身，最後在褲管裡被找出5.18公克K他命毒品，警詢後依違反毒品危害防制條例移送法辦。
新莊警分局中港派出所員警是在凌晨1時許，於新莊區幸福路上發現可疑轎車，39歲王姓駕駛疑似看到警察便將車開進巷內，警方隨即跟進攔下盤查。經王男同意搜索，稍後在他的口袋找到1包三級毒品K他命殘渣袋0.19公克。
員警附帶搜索車輛時，坐在右前座的26歲呂姓男子神色慌張，不斷藉故想要逃離現場，其實警方早已發現他的褲管怪怪的，最後搜出1包K他命共5.18公克。
整個盤查搜索過程都被附近居民用手機錄影，並上傳到臉書地方社團。警方最後將呂姓男子依違反毒品危害防制條例移送地檢署，王姓駕駛身上的三級毒品K他命重量未超過5公克，依違反社維法裁罰，將可處2至5萬元罰鍰，並接受6至8小時的毒品危害講習。
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