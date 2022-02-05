中市警三分局偵查佐程智遠 值班時突過世同事哀痛

辦案認真盡責的台中市警三分局偵查佐程智遠，在三分局偵查隊擔任鑑識工作，昨晚8時值 班至今天清晨8時，上午交班時被發現已死亡，警方報請台中地檢署相驗，檢察官率法醫相驗後，認定死因是心臟疾病引發心肺衰竭死亡，家屬對死因沒意見。同事對於程智遠突然死亡，感到不可置信，相當惋惜、哀痛。

市警三分局表示，偵查佐程智遠工作認真、盡責，昨晚8時接班時，曾向同事說胸口悶悶的，未料今天上午8時，同事接班時，發現他癱坐在辦公室沙發上不動，已不幸離世，同事均感哀痛。檢察官相驗後，認定死因是心肺衰竭死亡。

程智遠（53歲）警專第5期畢業，在警界服務33年9個月，曾任職台中港務警察所警員、台中市警察局交通警察隊、台中市警察局刑事警察隊、第二、第五及第六分局、2008年核派第三分局至今。