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情侶賣毒面交到警察 遭逮氣罵「你沒必要跟我兇吧！」
徐姓男子涉嫌在網路賣毒遭警方網路巡邏攔查，警員佯裝買家，雙方約在新竹火車站附近公園交易；徐男帶女友面交，2人拿出毒品當下，警員立刻表明身分逮捕，2人事後狡辯「毒品是路上撿到」，警方對其驗尿後，依毒品罪嫌送辦。
台北市警內湖分局康樂派出所警員上月25日晚上7點佯裝買家，約30歲徐男在新竹火車站附近公園交易，徐男帶23歲黎姓女友一起，2人從包包掏出印製「玩很大」、「Instagram」圖案的毒咖啡包，警方立刻表明身分，2人被嚇到臉色發青，情緒失控，還罵警方「你沒必要跟我兇吧！」
據了解，這對情侶都無前科，目前無業。警方查扣17包、共81.11公克的毒咖啡包，以及2支販毒用的智慧型手機，對2人驗尿後，依毒品罪嫌移送新竹地檢署偵辦，將追查毒品來源。
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