情侶賣毒面交到警察 遭逮氣罵「你沒必要跟我兇吧！」

徐姓男子涉嫌在網路賣毒遭警方網路巡邏攔查，警員佯裝買家，雙方約在新竹火車站附近公園交易；徐男帶女友面交，2人拿出毒品當下，警員立刻表明身分逮捕，2人事後狡辯「毒品是路上撿到」，警方對其驗尿後，依毒品罪嫌送辦。

台北市警內湖分局康樂派出所警員上月25日晚上7點佯裝買家，約30歲徐男在新竹火車站附近公園交易，徐男帶23歲黎姓女友一起，2人從包包掏出印製「玩很大」、「Instagram」圖案的毒咖啡包，警方立刻表明身分，2人被嚇到臉色發青，情緒失控，還罵警方「你沒必要跟我兇吧！」