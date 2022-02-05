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嘉義文化夜市街頭深夜互毆濺血！ 疑行車糾紛警查7人到案

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市文化路夜市昨天深夜傳多人鬥毆還有人當街被砍，血濺馬路十分嚇人，經由嘉義市警方追查7人到案，警方初步了解起因於雙方車糾紛，雙方各撂人助陣，演變成群毆事件，當中有人拿出刀械劃傷對方，造成血濺街頭；警方偵訊後依聚眾鬥毆罪嫌送辦。

據現場目擊陳姓民眾表示，昨晚11點多，當時路人還超多的，因為有許多人違停，警車曾經來過4、5趟維持交通後離去，沒多久有兩方人馬疑似行車糾紛在街頭互嗆，接著就突然打起來，人那麼多他們還敢打，一間瞬間有看到拿安全帽打人，然後還有人破壞車窗，但沒看到砍人，警方至少出動4輛警車，結果造成大堵塞，然後警方鳴笛快到時，看到其中1名傷者血從手臂一直滴沿路從西堤滴到聖保羅前約有100公尺遠，後來應該是搭者友人的車離去，互毆約有10分鐘直到警方到場，真的嚇死人了。

警方調查，黃姓婦人駕駛自小客車在文化路北往南直行，23歲賴姓男子駕駛自小客車則自文化路由南往北行駛，賴男在文化路北榮街口迴轉時，擋到黃婦車輛，雙方停車理論，互嗆引發口角，黃婦2名友人以及兒子正在附近，隨即開車到場，賴男車上載有2名友人，也下車互嗆，雙方一言不合7人互毆、陷入混戰，賴男一方突亮出水果刀，劃傷婦人的兒子及莊姓友人手腳。

警方表示，到場之後雙方人馬都已離開現場，調閱路口監視器陸續找到涉案的雙方，除受傷的2人還沒做完筆錄外，其他5人都已到案。

受傷的20幾歲李男與47歲莊男分別送往聖馬爾定醫院、嘉義基督教醫院救治，到院時意識清醒，目前都沒有生命危險。

雙方混戰期間車窗被打破，地上留有大灘血跡。圖／警方提供
雙方混戰期間車窗被打破，地上留有大灘血跡。圖／警方提供

嘉義

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