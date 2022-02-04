影／缺錢買毒 慣竊連闖兩民宅行竊 找目標想再下手遭逮

新北市淡水區去年底連續發生兩處民宅遭竊賊闖空門侵入行竊，警方採證後查出慣竊李姓男子涉有重嫌，日前發現李男疑似想再下手，騎著機車四處找尋目標，通報攔截圍捕成功逮人並起出毒品和行竊工具。警詢後依加重竊盜及毒品罪嫌移送士林地檢署偵辦，檢方訊後獲交保，但因李男沒錢交保，檢方改以限制住居，要求李男每天到派出所報到。

警方調查，住台北市李姓男子（50歲）平日遊手好閒，年關將近疑缺錢花用，去年12月16日及24日，利用自製螺絲起子等工具破壞門鎖，闖入無人在家的淡水區中正路康姓及沙崙路李姓民眾住家行竊，分別得手現金6萬元及1萬元。

轄區淡水警分局中正路派出所接獲受害民眾報案，成立專案小組，經過濾分析比對上百支監視器，跨轄擴大調閱畫面與查訪，發現李男涉有重嫌，他為躲避警方調閱監視器追查，故佈疑陣，先搭乘公車到離犯案地點約1至2公里處，再挑小巷弄步行繞路，沿路隨機找住家按電鈴或是敲門，如果無人應門就成了他下手目標，犯案後再搭乘計程車離開淡水，企圖增加警方查緝難度。

淡水警方今年1月向士林地檢署申請核發拘票，於1月11日深夜11時發現李男騎機車出現在淡水區清水街，立即通報警網攔截圍捕，當場拘提到案，並在隨身背包裏起出犯案工具，也在租屋處查獲安非他命。