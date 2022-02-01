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影／毒蟲跑給警追腿沒力 跨上騎士後座還想逃遭拽下車
基隆有駕駛在小年夜因違停而遭盤查，想不到坐副駕駛的蘇姓男子不但拒絕配合，還在嗆警後逃離，跑到無力時隨機跳上路過機車，要求騎士協助逃脫，最終仍遭警方壓制，並主動交付藏匿的安非他命，警方依現行犯逮捕，詢後依法移送基隆地檢偵辦。
基隆市第三分局八堵分駐所說明，所長胡穎豪及警員詹貴文於小年夜清晨6時執行巡邏勤務時，發現過港路10巷附近有小客駕駛人違規停車，於是上前盤查，但遭副駕駛座蘇男(31歲)拒絕，還在現場與警方大聲咆哮。
該名副駕乘客見警方請求支援警力，隨即拔腿狂奔逃離現場，警方見有異狀也趕緊追緝，犯嫌跑了約200米後，因無力而隨機跳上路過機車，要求騎士協助逃避警方追緝。員警因擔心騎士安危，緊急使用防護型噴霧劑，最終成功壓制蘇男。
基隆市第三分局八堵分駐所指出，80年次蘇姓犯嫌遭壓制後，主動交付藏匿於外套內襯中的毒品安非他命15.26公克，警方立即依現行犯將犯嫌逮捕，詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送基隆地檢偵辦。
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