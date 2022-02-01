除夕難過！台中男被毆受創 又遭警逮捕：你是通緝犯

台中鄧男日前遭游姓前女友懷疑，偷竊其手機及約6萬元手機；游女昨日與鄧相約談判，並找來3名男性友人助陣，雙方卻徒手爆發肢體衝突。快打警力到場後，發現鄧男因涉嫌傷害，遭台中地方法院通緝，警方全案依聚眾鬥毆、傷害通緝等罪嫌，移送台中地檢偵辦。

據了解，游女(37歲)30日與鄧男(38歲)為前任情侶關係。日前游的手機及現金約6萬元失竊，懷疑就是鄧男所為，於是約他出來相約在豐原一處汽車旅館外談判，並找來3名男性友人助陣，怎知談判過程雙方情緒激動，4名男性徒手爆發肢體衝突，導致鄧男臉部嘴角擦挫傷。