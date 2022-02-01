聽新聞
test
0:00 / 0:00
除夕難過！台中男被毆受創 又遭警逮捕：你是通緝犯
台中鄧男日前遭游姓前女友懷疑，偷竊其手機及約6萬元手機；游女昨日與鄧相約談判，並找來3名男性友人助陣，雙方卻徒手爆發肢體衝突。快打警力到場後，發現鄧男因涉嫌傷害，遭台中地方法院通緝，警方全案依聚眾鬥毆、傷害通緝等罪嫌，移送台中地檢偵辦。
據了解，游女(37歲)30日與鄧男(38歲)為前任情侶關係。日前游的手機及現金約6萬元失竊，懷疑就是鄧男所為，於是約他出來相約在豐原一處汽車旅館外談判，並找來3名男性友人助陣，怎知談判過程雙方情緒激動，4名男性徒手爆發肢體衝突，導致鄧男臉部嘴角擦挫傷。
警方獲報後立即出動快打警力，共8網21人到場處理。警方經查發現，鄧男去年12月初因涉嫌傷害罪嫌，未出庭而遭台中地方法院通緝，遭警方緝捕歸案；全案經詢後，將動手4人依聚眾鬥毆等罪嫌移送台中地檢偵辦，另鄧男也依傷害通緝罪嫌，遭移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言