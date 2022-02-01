快訊

航管員春節緊盯航機動態 一桌年夜飯只能輪流吃

高嘉瑜「重新做人」整理房間 網一看照片噁翻：它怎麼還在？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

除夕難過！台中男被毆受創 又遭警逮捕：你是通緝犯

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

台中鄧男日前遭游姓前女友懷疑，偷竊其手機及約6萬元手機；游女昨日與鄧相約談判，並找來3名男性友人助陣，雙方卻徒手爆發肢體衝突。快打警力到場後，發現鄧男因涉嫌傷害，遭台中地方法院通緝，警方全案依聚眾鬥毆、傷害通緝等罪嫌，移送台中地檢偵辦。

據了解，游女(37歲)30日與鄧男(38歲)為前任情侶關係。日前游的手機及現金約6萬元失竊，懷疑就是鄧男所為，於是約他出來相約在豐原一處汽車旅館外談判，並找來3名男性友人助陣，怎知談判過程雙方情緒激動，4名男性徒手爆發肢體衝突，導致鄧男臉部嘴角擦挫傷。

警方獲報後立即出動快打警力，共8網21人到場處理。警方經查發現，鄧男去年12月初因涉嫌傷害罪嫌，未出庭而遭台中地方法院通緝，遭警方緝捕歸案；全案經詢後，將動手4人依聚眾鬥毆等罪嫌移送台中地檢偵辦，另鄧男也依傷害通緝罪嫌，遭移送法辦。

日前警方獲報，豐原一處汽車旅館外有群眾鬥毆，警方立即出動21名快打警力到場處理。記者劉柏均／翻攝
日前警方獲報，豐原一處汽車旅館外有群眾鬥毆，警方立即出動21名快打警力到場處理。記者劉柏均／翻攝
台中鄧男日前因感情、財物糾紛，遭前女友找來助陣的3名友人徒手毆打，快打警力到場後，發現鄧男因涉嫌傷害，遭台中地方法院通緝，。記者劉柏均／翻攝
台中鄧男日前因感情、財物糾紛，遭前女友找來助陣的3名友人徒手毆打，快打警力到場後，發現鄧男因涉嫌傷害，遭台中地方法院通緝，。記者劉柏均／翻攝

通緝 偷竊

延伸閱讀

MLB／大谷翔平上電玩封面 美國除夕登時報廣場

疫情下除夕新港奉天宮點燈 子時開廟門插頭香祈福

竹縣女子離家出走 父思女心切除夕南下找朴子里長協尋

林志玲除夕喜獲一子 名主持人曝「10多年前心願」實現

相關新聞

除夕難過！台中男被毆受創 又遭警逮捕：你是通緝犯

台中鄧男日前遭游姓前女友懷疑，偷竊其手機及約6萬元手機；游女昨日與鄧相約談判，並找來3名男性友人助陣，雙方卻徒手爆發肢體...

高雄左營晚間火警 8旬婦送醫救回生命徵象穩定

高雄左營區介壽路上某大樓今晚傳火警，消防員獲報到場救出屋內一名82歲的林姓老婦，救出時雖OHCA，但在送醫搶救後，林婦已...

高雄大樓女煮食一半竄大火 8旬母受困浴室救出OHCA

除夕夜悲劇。高雄左營區介壽路上某大樓今晚8點40分左右傳火警，濃煙、大火從大樓5樓竄出，火勢也延燒到客廳，屋主周女帶著老...

高雄左營晚間傳火警7旬婦ohca 起火原因疑燃燒回收物

高雄左營區介壽路上某大樓，今晚8點多傳火警，濃煙從大樓5樓竄出，高雄市消防局緊急派遣特搜、右昌、左營、鼎金等分隊到場射水...

除夕夜高雄左營大樓傳火警 7旬婦躲浴室被救出已OHCA

今天除夕夜，高雄傳悲劇。左營區介壽路上某大樓，今天晚上8點40分左右傳火警，高雄市消防局出動21車62人前往搶救，火勢雖...

台鐵900型最美區間車首事故 男子闖入礁溪路段被撞死

台鐵去年新購入EMU900型通勤電聯車，被喻為「史上最美區間車」，今天將近中午該型列車在宜蘭縣四城與礁溪段之間重撞一名男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。