影／警公車道夾殺逃逸車 通緝犯辯：不想牢裡過年
遭毒品通緝趙男拒絕警方盤查，台灣大道公車道上上演急速狂飆，警方駕駛警用機車前後夾殺，持槍喝令男子下車。趙男供稱，「不想在牢內過年，才會逃逸」，警訊後將洪男解送台中地檢。
台中市第六警分局本月19日執行巡邏勤務，行經福科路428巷口時，見1輛自小客車臨停路口，警方欲上前盤查時竟立即逃逸，警方尾隨其後於台灣大道與東大路口攔下該車輛。
經了解，38歲趙姓男子為台中地方檢察署發布的毒品通緝犯，遇到警察盤查一時心虛，竟不顧車上家人安危駕車加速逃逸，警方立刻尾隨其後，並開啟警鳴器示意其停車受檢，趙男逃逸時不但闖紅燈，還一度行駛公車專用道，卻因車流量大而受困於車陣當中，員警甕中捉鱉，趙男自知跑不掉，在警方掏槍喝令之下，才下車舉雙手就範，遭警方壓制在地。
趙男自稱，「不想在牢裡過年才會逃跑」，警方解送後，本月24日送觀察勒戒，無法返家團圓過年。
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