快訊

亞旭員工「居隔落跑」偷搭機回金門 鄭文燦：開罰30萬

相隔208天屏東再現1確診5歲女童 潘孟安：感染源明確

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節連假首晚 台南市東區查獲3件酒駕

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

歲末尾牙聚會多，春節連假首晚，台南市警方昨晚在東區查獲3件酒駕超標，警詢後都依公共危險罪嫌移送南檢法辦。警方今天說，路檢1小時，分別在東門路、裕農路上2處路檢點，各查獲1件酒後駕車案件，派出所員警巡邏時攔查1件酒駕，顯示仍有不少民眾心存僥倖，酒後駕車， 小心觸法。

本月29日晚間11點至12點警方在台南市東區展開路檢，分別在東門路查獲51歲蔡姓男子涉嫌酒駕，在裕農路上查獲58歲吳姓男子涉酒駕，員警在生產路上巡邏，查獲60歲張姓男子涉酒駕。

春節連假警方執法不打烊，持續針對轄區易肇事及飲酒區域，以及周遭重要道路加強警力部署，規劃執行取締酒駕專案勤務，並在易飲酒處所停車場外圍道路多點強勢路檢。

台南市警一分局長方國璽呼籲，駕駛人切勿抱持僥倖的心態，勿因貪圖一時方便，酒後駕車上路，造成難以挽回的傷害及遺憾，警方將貫徹「酒駕零容忍」的決心，嚴格執法絕不鬆懈，飲酒後指定駕駛、搭乘大眾運輸工具或計程車及多利用代駕服務，才能行車平安，歡喜過佳節。

春節執法不打烊，台南市警方在東區取締酒駕，一晚查獲3起。記者黃宣翰／翻攝
春節執法不打烊，台南市警方在東區取締酒駕，一晚查獲3起。記者黃宣翰／翻攝
春節執法不打烊，台南市警方在東區取締酒駕，一晚查獲3起。記者黃宣翰／翻攝
春節執法不打烊，台南市警方在東區取締酒駕，一晚查獲3起。記者黃宣翰／翻攝

酒駕 台南

延伸閱讀

元旦迄今酒駕5成遭上銬 新北警：累犯將公布姓名

台東男子疑涉肇逃、酒駕致人於死 今晚裁定聲押獲准

民眾黨人士：酒駕參選人曾威脅黨中央 主管卻無能處理

被爆料有酒駕紀錄 民眾黨議員擬參選人臉書貼道歉文

相關新聞

春節連假首晚 台南市東區查獲3件酒駕

歲末尾牙聚會多，春節連假首晚，台南市警方昨晚在東區查獲3件酒駕超標，警詢後都依公共危險罪嫌移送南檢法辦。警方今天說，路檢...

毒鴛鴦摩鐵吸嗨被逮 派出所驚醒「春節要去牢裡過」

30歲黃姓男子和27歲葉姓女友，兩人日前入住高雄鹽埕區一間旅館後，在房內大開毒趴，吵雜聲響及毒品刺鼻味影響到隔壁房客，引...

獨／竹聯弘仁會重量級大哥楊聖合猝逝 小年夜辦告別式

竹聯幫仁堂旗下「弘仁會」前不久被警政署長陳家欽點名是掃黑目標，該會重量級大哥、綽號「muscle」的楊聖合，今年1月8日...

竹科台積電外包商被炸傷 竟是同事站30公尺外遙控引爆

37歲陳姓外包商14日傍晚在竹科台積電新建廠房工地停車場遭不明爆裂物炸傷，檢警組成專案小組追查發現爆裂物為遙控引爆，逐步...

嘉市警官遭圍毆案傳言吃案 警局長：已報請檢察官偵辦

嘉義市警局婦幼隊張姓副隊長，日前疑與民眾發生行車糾紛，遭對方撂人圍毆，警方據報處理才知道是自己人被打，嘉義市警方追查後，...

影／新北石門草里漁港漁船擱淺翻覆 4船員逃生船長搜救

新北市石門區草里漁港外今晚7點多，一艘漁船發生擱淺，疑浪大翻覆在港邊不遠處，當時船上有5人，其中4人跳海逃生，已平安到達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。