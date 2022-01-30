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春節連假首晚 台南市東區查獲3件酒駕
歲末尾牙聚會多，春節連假首晚，台南市警方昨晚在東區查獲3件酒駕超標，警詢後都依公共危險罪嫌移送南檢法辦。警方今天說，路檢1小時，分別在東門路、裕農路上2處路檢點，各查獲1件酒後駕車案件，派出所員警巡邏時攔查1件酒駕，顯示仍有不少民眾心存僥倖，酒後駕車， 小心觸法。
本月29日晚間11點至12點警方在台南市東區展開路檢，分別在東門路查獲51歲蔡姓男子涉嫌酒駕，在裕農路上查獲58歲吳姓男子涉酒駕，員警在生產路上巡邏，查獲60歲張姓男子涉酒駕。
春節連假警方執法不打烊，持續針對轄區易肇事及飲酒區域，以及周遭重要道路加強警力部署，規劃執行取締酒駕專案勤務，並在易飲酒處所停車場外圍道路多點強勢路檢。
台南市警一分局長方國璽呼籲，駕駛人切勿抱持僥倖的心態，勿因貪圖一時方便，酒後駕車上路，造成難以挽回的傷害及遺憾，警方將貫徹「酒駕零容忍」的決心，嚴格執法絕不鬆懈，飲酒後指定駕駛、搭乘大眾運輸工具或計程車及多利用代駕服務，才能行車平安，歡喜過佳節。
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