毒鴛鴦摩鐵吸嗨被逮 派出所驚醒「春節要去牢裡過」

30歲黃姓男子和27歲葉姓女友，兩人日前入住高雄鹽埕區一間旅館後，在房內大開毒趴，吵雜聲響及毒品刺鼻味影響到隔壁房客，引來員警盤查，不僅當場扣到安非他命還有一粒眠，警方還查到黃女、葉女各被台南、高雄地檢署通緝，黃男清醒後才發現身處派出所，喃喃自語「這個年要去牢裡過了」。

鹽埕警分局建國四路派出所前天深夜10時許獲報，指七賢路一家旅館疑似有人在內吸食毒品，員警到場後，發現黃男入住的房內不僅聲音吵雜，還傳來濃厚刺鼻味，在業者協助下進到房間，順利查獲正在吸毒的黃男。

毒品效用發作的黃男見到員警，不僅眼神飄忽，面對提問還亂扯一通，最後警方經過一番苦戰，終於讓黃男交出毒品安非他命（1.1公克）、一粒眠及吸食器等物，他也當場坦承在屋內吸食毒品，葉女則否認跟著男友吸毒。

後來警方利用電腦調查兩人身分，黃男去年底因犯下槍砲案件，被台南地檢署發布通緝；葉女則是在1月26日涉犯毒品案，被高雄地檢署通緝，面對警方詢問，葉才驚覺「蛤，我被通緝？」眼見賴不掉，雙雙配合員警上銬至派出所。