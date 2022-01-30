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社區噪音引爆住戶陽台互罵 他發狂一刀刺死樓上女鄰居

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園洪姓男子因噪音問題和樓上的陳姓女鄰居常吵架，陳先持菜刀到洪家門前理論，結果洪酒後激動也拿了把29公分尖刀，一刀從陳女背後刺穿肺臟，還坐在她身上壓制，陳最終失血過多慘死；檢方認為，洪下手狠猛，害女鄰居一刀斃命，但案發後自行報案自首，依殺人罪嫌起訴求刑15年。

檢警調查，洪男（48歲）和陳女分別為上、下樓層鄰居，因社區不明噪音問題曾爭執，洪去年10月17日下午1點多酒後再度因噪音問題和陳女在陽台大吵，陳就跑回家拿了把菜刀，搭電梯下樓到洪門前理論。

洪一開門見陳女手上握著菜刀，先是拿家裡的木椅朝門外扔，又關上門後拿了把全長29公分的水果刀，並開啟大門和陳女直接在樓梯間發生肢體衝突，過程中洪先是擋住陳，拿刀從她左背猛刺，當場刺穿陳女左胸、肺部，傷口深達18公分。

結果洪男沒有拔出刀子，直接把中刀的陳女推倒在地，還跨坐在她身上壓制，結果陳女的兒子聽見吵鬧下上前查看驚覺母親遇害，緊急送醫搶救仍身亡；洪男則回家打電話向警方自首投案。

檢方訊時，洪表示自己在家酗酒近20年，沒有工作時都在家喝，事發前也有飲用米酒、威士比，後來才和陳女在陽台對罵，本來他叫陳自己去管委會反應噪音問題，但沒想到一開門就見她持刀站在門口，才會也拿刀刺殺對方。

陳的兒子證稱，有看到媽媽拿了把菜刀出門，聽見打架聲下樓就發現洪男跨坐在母親身上，先是揍洪一拳再回家拿木棍防身；洪男的同居女友則說，洪平日愛喝酒精神狀況不好，喝完酒就會說自己精神壓力大。另洪當天案發後酒測值高達每公升0.75毫克。

檢方在查大樓監視器、比對命案現場位置圖，且洪指甲內也採集到陳女的DNA，另根據洪自首報案電話，他聲音雖顫抖但語意清楚，並無酒後意識不清，認定他對酒精耐受力高，辨識殺人行為違法或依其辨識而行為之能力，並無顯著減低。

檢方偵結依殺人罪嫌起訴洪，但因洪符合自首應予以減刑，並請法院審酌洪僅因一時口角，下手狠猛，讓鄰居一刀斃命，建請法院量處15年徒刑。

檢方依殺人罪嫌起訴洪男。圖／報系資料照
檢方依殺人罪嫌起訴洪男。圖／報系資料照

噪音 自首 殺人

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