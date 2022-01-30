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獨／竹聯弘仁會重量級大哥楊聖合猝逝 小年夜辦告別式

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

「弘仁會」重量級大哥楊聖合告別式場面盛大。圖／讀者提供
「弘仁會」重量級大哥楊聖合告別式場面盛大。圖／讀者提供

竹聯幫仁堂旗下「弘仁會」前不久被警政署長陳家欽點名是掃黑目標，該會重量級大哥、綽號「muscle」的楊聖合，今年1月8日在南投吃完早餐後，因肺積水舊疾復發不幸猝逝，靈堂設在北投區一處空曠地點，家屬選在今天小年夜舉辦告別式，雖說近來掃黑雷厲風行，但楊聖合生前廣結善緣，不少堂口還是一大早起床集合，要去送「楊哥」最後一程。

楊聖合的告別式莊嚴隆重，靈堂內外設有巨型雙邊獅頭與長龍，還有洋酒塔、飲料塔，場面看起來相當盛大，竹聯幫對旗下「公司」都有發出訃聞，但對外保持低調，沒有廣發武林帖，警方預估上午會有大批竹聯「黑衫軍」到場，其他幫派角頭也會派人出席，靈堂周邊會加強警力維安。有些大哥不想被警方蒐證，早已趕在小年夜前赴靈堂捻香。

楊聖合平日留著二分頭，皮膚顯白的他，穿起黑色西裝戴上墨鏡，頗有日本山口組最高階幹部「組長」的味道，他在「弘仁會」輩分相當高，且向來不吝提攜後輩，此次意外猝逝，令不少幫中兄弟感到意外，「弘仁會」在他臉書寫下「風飄飄、雨瀟瀟、哀思悠悠、悲情渺渺」14個字，代表同門兄弟對他的哀悼。

特別的是，楊聖合生前行事低調，但喜愛搖滾音樂，「弘仁會」幫眾在靈堂守靈期間，為了不讓大哥感到寂寞，還請來夜店專有的「香檳女孩」勁歌熱舞，這些辣妹舞者扮成性感空姐，隨著電音舞曲擺動，讓現場彷彿是大型夜店趴。

「弘仁會」近年發展快速，旗下設有「明仁會」、「旭仁會」、「育仁會」，最近還在台北市文山區開設第五分會「文仁會」，整體組織相當龐大，動員能力與機動性也在各幫派中數一數二，預料五個會的幹部、成員會有上千人到場致哀。

「弘仁會」被控涉及桃園「黑人家族」、台南關子嶺女組頭擄人事件，本月中被檢警列為掃蕩目標。

竹聯幫「弘仁會」重量級大哥楊聖合。圖／讀者提供
竹聯幫「弘仁會」重量級大哥楊聖合。圖／讀者提供

幫派 竹聯幫 夜店

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