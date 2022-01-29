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影／男同志應邀赴摩鐵不爽沒收到檯費 撂人押上山丟包

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

男同志伊姓男子昨應劉男邀約至摩鐵飲酒歡唱及提供服務，不滿未收到檯費，找3男1女涉嫌持瓦斯槍將劉痛毆一頓並洗劫財物，再押至汐止山區丟包時，因鑽進無尾巷迷路，因形跡可疑，汐止警方獲報到場，救出被捆綁關在後車廂被押上山的劉男，當場逮捕伊男等人，後續再逮2男1女3名共犯，警詢後，伊男等8人今依妨害自由、傷害等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

昨晚9時30分許，一輛汽車開至汐止區八連路一處無尾巷內，車上4男1女還從水車後車廂帶出一名遭捆綁的男子，因形跡可疑，巷內工廠留守人員驚覺有異急忙報案。

汐止警方獲報，出動大批警力迅速趕現場，當場查獲伊男（22歲）、黃男（23歲）、張男（29歲）、林男（26歲）、周女（36歲）等5人，救出被害人劉男（37歲）並查扣瓦斯槍2枝、鐵管1支及被害人皮包、手機等贓證物。

據了解，伊男昨天下午應劉男邀約至桃園市龜山區一間汽車旅館飲酒歡唱等服務，不滿劉男賴帳未收到檯費，一怒之下離開汽車旅館，找黃男等3男一女重回汽車旅館找劉男要錢。

因雙方一言不合，伊男等人涉嫌持瓦斯槍及鐵管毆打，再押至新北市蘆洲區夥同林男（36歲）、江男（19歲）、楊女（25歲）等3人繼續痛毆，並搶走劉男皮包、手機，內有現3000多元及兩枚金戒指，以封鎖線綑綁被害人雙手及膠帶貼嘴巴，昨晚由黃、伊等5人將劉男丟在汽車後車廂內，載至汐止區八連路山區丟包時，因形跡可疑，為獲報到場的汐止警方救出。

警方當場逮捕伊男等4男1女，漏夜通知林男等2男1女到案說明。據了解，伊男因不滿劉男賴帳，拒付6萬2400元檯費，氣憤離開並打電話給黃男求助，由黃撂人到汽車旅館找劉男追討進而衍生這起押人討債及毆打糾紛。警詢後，伊男等8人今依妨害自由、傷害等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

男同志伊姓男子昨應劉男邀前往摩鐵赴約，疑不爽沒收到檯費，昨晚撂人痛毆一頓再押上汐止山區丟包，汐止警方獲報趕抵現場，救出被捆綁關在後車廂押上山的劉男，逮捕伊男等8人並查獲瓦斯槍、鐵管、綿繩及膠帶等證物。記者王長鼎／翻攝
男同志伊姓男子昨應劉男邀前往摩鐵赴約，疑不爽沒收到檯費，昨晚撂人痛毆一頓再押上汐止山區丟包，汐止警方獲報趕抵現場，救出被捆綁關在後車廂押上山的劉男，逮捕伊男等8人並查獲瓦斯槍、鐵管、綿繩及膠帶等證物。記者王長鼎／翻攝
男同志伊姓男子昨應劉男邀前往摩鐵赴約，疑不爽沒收到檯費，昨晚撂人痛毆一頓再押上汐止山區丟包，汐止警方獲報趕抵現場，救出被捆綁關在後車廂押上山的劉男，逮捕伊男等8人並查獲瓦斯槍、鐵管、綿繩及膠帶等證物。記者王長鼎／翻攝
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男同志伊姓男子昨應劉男邀前往摩鐵赴約，疑不爽沒收到檯費，昨晚撂人痛毆一頓再押上汐止山區丟包，汐止警方獲報趕抵現場，救出被捆綁關在後車廂押上山的劉男，逮捕伊男等8人並查獲瓦斯槍、鐵管、綿繩及膠帶等證物。記者王長鼎／翻攝
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