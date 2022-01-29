影／宮廟廣場舞前販毒掩耳目 毒男遭逮交出500咖啡包

台北市警士林分局接獲線報，綽號「黑瓜」的鄭姓毒男涉嫌在台南市一間宮廟前販毒，專案小組根據車牌追到廟前，本月19日晚上伺機逮捕鄭及李姓同夥，查獲500包毒咖啡包。鄭、李均否認毒品是他們所有，警方不採信，將追查買家，訊後依毒品罪嫌將2人送辦。

警方指出，以往毒販都選擇無人潮的偏僻處作為交易地點，31歲鄭嫌、30歲李嫌一反往常，企圖用台南市新市區東勢北極殿前廣場的熱鬧人潮，作為掩護，進行毒品交易，企圖躲避查緝。

當時，廣場前有一群婦女正在跳廣場舞，見專案小組控制鄭嫌、李嫌行動，還以為是一般百姓發生鬥毆，嚇得報警，事後得知警方辦案，也對專案小組人員表示佩服。