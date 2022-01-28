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帥哥美女騙投資外匯期貨 撈5千萬買泰達幣洗錢

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團上網交友誘使投資外匯或期貨，向38人騙走5889萬元，再購買泰達幣洗錢；刑事局先後在台中、台南市搜索機房及水房，拘提陳姓女子、翁姓男子等22人依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例罪嫌移送，檢方聲押陳獲准，其餘5至10萬元交保或請回。

警方調查，詐團在台中市某社區大樓設機房，使用帥哥、美女照上網交友，宣稱投資獲利豐厚，誘使被害人匯款至人頭帳戶，再由藏在台南市某社區大樓的水房，網路轉帳購買泰達幣，存進境外電子錢包。

刑事局國際科第二隊去年8、9月搜索機房，拘提36歲陳女等10人，發現幕後金主是在柬埔寨的2名台籍男子，也經營水房；本月11日搜索水房，拘提主嫌34歲翁男等12人。

詐騙集團上網交友誘使投資外匯或期貨，向38人騙走5889萬元，再購買泰達幣洗錢，刑事局搜索機房及水房拘提22人。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團上網交友誘使投資外匯或期貨，向38人騙走5889萬元，再購買泰達幣洗錢，刑事局搜索機房及水房拘提22人。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團上網交友誘使投資外匯或期貨，向38人騙走5889萬元，再購買泰達幣洗錢，刑事局搜索機房及水房拘提22人。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團上網交友誘使投資外匯或期貨，向38人騙走5889萬元，再購買泰達幣洗錢，刑事局搜索機房及水房拘提22人。記者李奕昕／翻攝

台南 泰達幣 洗錢

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