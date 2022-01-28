內神通外鬼詐中華電信 主嫌收押不禁見

林姓男子創立空頭公司，利用中華電信內部人員林女，自2016年至2017年起以「洗手機」模式牟利。因積欠大筆電信費，中華電信發現主動提告，新北地檢署黑金組檢察官黃筱文昨天指揮刑事局、檢察事務官，兵分三路前往新北市中和區、宜蘭線五結鄉與中華電信心北營運處等處搜索，查扣相關證物，並通知林男、林女到案說明，訊後林女請回，林男因涉詐欺罪嫌重大，檢方向法院聲請收押禁見，稍早院方裁定收押不禁見。

檢警調查，林男基於詐欺之意，先接近在中華電信上班的林女成為朋友後，利用林女向中華電信新北營運處承辦人員誆稱，他的公司為研發iPhone手機無線充電廠商，有購買iPhone等高階智慧型手機需求，自2016年4月起，利用中華提供給企業購機免預繳的優惠購機方案，提供遊民等人頭申辦門號，以每支手機0至6000餘元不等價格取得中華電信販賣手機3531支，林男僅付部分款項，再轉手將低價購入的手機賣出牟利，即俗稱「洗手機」，因此積欠高達3529萬餘元的月租費，使中華產生大筆呆帳。

詐欺所得林男全數取走，僅透過代付旅費、代支付賓士車訂金與頭期款、送手機、相機等方式，給林女約80萬元利益，最後還因兩人反目成仇，林女將錢還給林男。

2018年中華電信發現報案，新北地檢署偵辦，發現林男還另設有一宗詐欺案，趁2020年2月起至7月間化名「國際學生住宿聯盟唐名翔老師」，項體育老師誆稱可用優惠價格代訂比賽住宿，拿到匯款後就潛逃，以此方式詐得10萬餘元，至少4人受害。