快訊

評／學測作文「當我打開課本」與新課綱背道而馳 老師該如何教學？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

內神通外鬼詐中華電信 主嫌收押不禁見

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

林姓男子創立空頭公司，利用中華電信內部人員林女，自2016年至2017年起以「洗手機」模式牟利。因積欠大筆電信費，中華電信發現主動提告，新北地檢署黑金組檢察官黃筱文昨天指揮刑事局、檢察事務官，兵分三路前往新北市中和區、宜蘭線五結鄉與中華電信心北營運處等處搜索，查扣相關證物，並通知林男、林女到案說明，訊後林女請回，林男因涉詐欺罪嫌重大，檢方向法院聲請收押禁見，稍早院方裁定收押不禁見。

檢警調查，林男基於詐欺之意，先接近在中華電信上班的林女成為朋友後，利用林女向中華電信新北營運處承辦人員誆稱，他的公司為研發iPhone手機無線充電廠商，有購買iPhone等高階智慧型手機需求，自2016年4月起，利用中華提供給企業購機免預繳的優惠購機方案，提供遊民等人頭申辦門號，以每支手機0至6000餘元不等價格取得中華電信販賣手機3531支，林男僅付部分款項，再轉手將低價購入的手機賣出牟利，即俗稱「洗手機」，因此積欠高達3529萬餘元的月租費，使中華產生大筆呆帳。

詐欺所得林男全數取走，僅透過代付旅費、代支付賓士車訂金與頭期款、送手機、相機等方式，給林女約80萬元利益，最後還因兩人反目成仇，林女將錢還給林男。

2018年中華電信發現報案，新北地檢署偵辦，發現林男還另設有一宗詐欺案，趁2020年2月起至7月間化名「國際學生住宿聯盟唐名翔老師」，項體育老師誆稱可用優惠價格代訂比賽住宿，拿到匯款後就潛逃，以此方式詐得10萬餘元，至少4人受害。

檢方昨天指揮刑事局、檢察事務官，兵分三路前往新北市中和區、宜蘭線五結鄉與中華電信心北營運處等處搜索，通知林男、林女到案說明，訊後林女坦承犯行，檢方諭知無保請回；林男則被聲請羈押禁見，稍早由新北地院裁准羈押不禁見。

林男接近在中華電信上班的林女，利用「洗手機」方式，內神通外鬼騙走中華電信上千支手機。圖／中華電信提供
林男接近在中華電信上班的林女，利用「洗手機」方式，內神通外鬼騙走中華電信上千支手機。圖／中華電信提供

詐欺 宜蘭

延伸閱讀

中華電信內神通外鬼 辦「洗手機」變呆帳3千萬收不回

地檢署搜索中華電信營運處 中華電：會配合調查

中華電攜手博辰科技 搶進自助繳費市場

中華電信佈局近千基地台 強化春節熱門景點收訊

相關新聞

獨／檢警順利破八里槍擊案 全靠一點逮幕後藏鏡人

天道盟濟公會八里分會長林文章，疑因土方利益問題，去年遭水電工蔡易昇近距離射殺身亡，檢警之所以能順利逮到幕後藏鏡人，全因兩...

帥哥美女騙投資外匯期貨 撈5千萬買泰達幣洗錢

詐騙集團上網交友誘使投資外匯或期貨，向38人騙走5889萬元，再購買泰達幣洗錢；刑事局先後在台中、台南市搜索機房及水房，...

內神通外鬼詐中華電信 主嫌收押不禁見

林姓男子創立空頭公司，利用中華電信內部人員林女，自2016年至2017年起以「洗手機」模式牟利。因積欠大筆電信費，中華電...

影／通緝男車上裝睡、想落跑被警大罵「假鬼六怪」

20歲朱姓男子開家裡的賓士車載盧姓友人發現前方就是警方路檢點，因擔憂通緝身分遭查，竟涉嫌要盧開車，他則躺在後座腳踏墊上「...

通緝犯為躲警害女友重摔 最後還是被逮

高雄鍾姓男子因涉及廢棄物清理法未到案，前年遭橋頭地檢署通緝，前天深夜他騎機車載女友闖紅燈，被巡邏警員盤查，鍾男自知通緝身...

廢棄雞舍傳怪味 農民聞到受不了 警攻堅破製毒工廠

屏東縣鹽埔鄉一處廢棄多年雞舍，製毒工廠成員看無人使用，占用雞舍做製毒工廠，附近農民多次聞到惡臭味，警方獲報後調查，深夜攻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。