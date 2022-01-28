快訊

評／學測作文「當我打開課本」與新課綱背道而馳 老師該如何教學？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／檢警順利破八里槍擊案 全靠一點逮幕後藏鏡人

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

天道盟濟公會八里分會長林文章，疑因土方利益問題，去年遭水電工蔡易昇近距離射殺身亡，檢警之所以能順利逮到幕後藏鏡人，全因兩張匯票露餡。據了解，蔡易昇在收押期間，有名在大陸綽號「阿虎」的男子，跨海遙控呂姓及吳姓友人到看守所寄匯票，金額1萬6千元，檢警研判款項可能與「封口費」有關，根據這條線索循線查獲天鳴會長李宗漢涉案。

專案小組查出，呂男是吳男大哥，槍擊案發生後，呂男受「阿虎」委託要去看守所寄錢給蔡易昇，呂男再指示吳姓小弟前往寄匯票，面額是8千元；沒多久，呂男也親自前往寄匯票，金額同樣是8千元。

檢警調查，呂男與吳男跟蔡易昇毫無淵源，懷疑是幕後藏鏡人教唆寄錢的人頭，根據匯票留下的名字，搜索約談呂男、吳男到案。呂男供稱，他與「阿虎」是唸書時的同學，從小就熟識，因「阿虎」請託才幫忙跑腿，沒涉及槍擊命案。

檢警為確認兩人說詞，曾暗中要兩人打視訊電話給「阿虎」，專案人員在旁側錄，證明確實有此人存在。檢察官認為兩人說詞可採，訊後命呂男25萬元交保、吳男7萬元交保。

李宗漢混跡淡水一帶，是天道盟天鳴會第二任會長，以新生街當舖為據點，從事地下錢莊、暴力討債等不法勾當。檢警調查，李宗漢不滿林文章長期霸占八里地區土方、疑因砂石棄運龐大利益，指示小弟魏義騰買凶殺人。

天道盟天鳴會長李宗漢涉教唆買凶，警攻堅逮人。記者曾伯愷／翻攝
天道盟天鳴會長李宗漢涉教唆買凶，警攻堅逮人。記者曾伯愷／翻攝
開槍打死天道盟濟公會前會長林文章的水電工（中）蔡易昇。圖／聯合報系資料照
開槍打死天道盟濟公會前會長林文章的水電工（中）蔡易昇。圖／聯合報系資料照

槍擊 八里

延伸閱讀

Angelababy早實錘婚變？節目上「忽略」老公黃曉明露餡

影／帶槍殺地方角頭 幕後加碼500萬安家費僅拿到170萬

影／蘆洲警兵分多路拂曉攻堅 逮槍殺八里大哥畫面曝光

抓到藏鏡人！天道盟天鳴會疑為土方利益 5百萬買凶殺人

相關新聞

獨／檢警順利破八里槍擊案 全靠一點逮幕後藏鏡人

天道盟濟公會八里分會長林文章，疑因土方利益問題，去年遭水電工蔡易昇近距離射殺身亡，檢警之所以能順利逮到幕後藏鏡人，全因兩...

帥哥美女騙投資外匯期貨 撈5千萬買泰達幣洗錢

詐騙集團上網交友誘使投資外匯或期貨，向38人騙走5889萬元，再購買泰達幣洗錢；刑事局先後在台中、台南市搜索機房及水房，...

內神通外鬼詐中華電信 主嫌收押不禁見

林姓男子創立空頭公司，利用中華電信內部人員林女，自2016年至2017年起以「洗手機」模式牟利。因積欠大筆電信費，中華電...

影／通緝男車上裝睡、想落跑被警大罵「假鬼六怪」

20歲朱姓男子開家裡的賓士車載盧姓友人發現前方就是警方路檢點，因擔憂通緝身分遭查，竟涉嫌要盧開車，他則躺在後座腳踏墊上「...

通緝犯為躲警害女友重摔 最後還是被逮

高雄鍾姓男子因涉及廢棄物清理法未到案，前年遭橋頭地檢署通緝，前天深夜他騎機車載女友闖紅燈，被巡邏警員盤查，鍾男自知通緝身...

廢棄雞舍傳怪味 農民聞到受不了 警攻堅破製毒工廠

屏東縣鹽埔鄉一處廢棄多年雞舍，製毒工廠成員看無人使用，占用雞舍做製毒工廠，附近農民多次聞到惡臭味，警方獲報後調查，深夜攻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。