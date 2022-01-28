獨／檢警順利破八里槍擊案 全靠一點逮幕後藏鏡人

天道盟濟公會八里分會長林文章，疑因土方利益問題，去年遭水電工蔡易昇近距離射殺身亡，檢警之所以能順利逮到幕後藏鏡人，全因兩張匯票露餡。據了解，蔡易昇在收押期間，有名在大陸綽號「阿虎」的男子，跨海遙控呂姓及吳姓友人到看守所寄匯票，金額1萬6千元，檢警研判款項可能與「封口費」有關，根據這條線索循線查獲天鳴會長李宗漢涉案。

專案小組查出，呂男是吳男大哥，槍擊案發生後，呂男受「阿虎」委託要去看守所寄錢給蔡易昇，呂男再指示吳姓小弟前往寄匯票，面額是8千元；沒多久，呂男也親自前往寄匯票，金額同樣是8千元。

檢警調查，呂男與吳男跟蔡易昇毫無淵源，懷疑是幕後藏鏡人教唆寄錢的人頭，根據匯票留下的名字，搜索約談呂男、吳男到案。呂男供稱，他與「阿虎」是唸書時的同學，從小就熟識，因「阿虎」請託才幫忙跑腿，沒涉及槍擊命案。

檢警為確認兩人說詞，曾暗中要兩人打視訊電話給「阿虎」，專案人員在旁側錄，證明確實有此人存在。檢察官認為兩人說詞可採，訊後命呂男25萬元交保、吳男7萬元交保。