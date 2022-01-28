通緝犯為躲警害女友重摔 最後還是被逮

高雄鍾姓男子因涉及廢棄物清理法未到案，前年遭橋頭地檢署通緝，前天深夜他騎機車載女友闖紅燈，被巡邏警員盤查，鍾男自知通緝身分，棄車逃逸還害女友跟著倒地，只是仍逃不過警員追捕。警詢後依法解送歸案。

警方表示，左營警分局文自派出所警員前天晚間11點巡邏時，行經左營區文強路、孟子路口，發現鍾男（43歲）載著女友雙載闖紅燈疾駛而過，文自所警員趨前盤查。

不料騎乘機車的鍾男，從後照鏡發現警察追上來準備攔查，竟嚇得機車還沒停好就棄車逃逸，害得後座不知道發生何事的謝姓女友跟著機車直接倒地。

隨後，鍾男跑進空地，知道事有蹊蹺的警員通報警網支援，在支援警力趕抵現場圍捕下逮到鍾男，並查出他是橋頭地檢發布的廢棄物清理法通緝犯。