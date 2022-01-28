快訊

返鄉注意！1月29日起前往金馬澎 快篩陰性才准行

春節走春求好運 指揮中心公布8大指引勿惹病毒上身

通緝犯為躲警害女友重摔 最後還是被逮

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄鍾姓男子因涉及廢棄物清理法未到案，前年遭橋頭地檢署通緝，前天深夜他騎機車載女友闖紅燈，被巡邏警員盤查，鍾男自知通緝身分，棄車逃逸還害女友跟著倒地，只是仍逃不過警員追捕。警詢後依法解送歸案。

警方表示，左營警分局文自派出所警員前天晚間11點巡邏時，行經左營區文強路、孟子路口，發現鍾男（43歲）載著女友雙載闖紅燈疾駛而過，文自所警員趨前盤查。

不料騎乘機車的鍾男，從後照鏡發現警察追上來準備攔查，竟嚇得機車還沒停好就棄車逃逸，害得後座不知道發生何事的謝姓女友跟著機車直接倒地。

隨後，鍾男跑進空地，知道事有蹊蹺的警員通報警網支援，在支援警力趕抵現場圍捕下逮到鍾男，並查出他是橋頭地檢發布的廢棄物清理法通緝犯。

鍾男稱，他知道遭通緝，所以才想躲避警方盤查。反而坐在後座的女友不明情況，在派出所不斷抱怨鍾男為逃跑不顧女有安全。警詢後依法將鍾解送歸案。

高雄鍾姓男子因涉及廢棄物清理法為到案，前年遭橋頭地檢署通緝，前天深夜他騎機車載女友闖紅燈，被巡邏警員盤查。記者邱奕能／翻攝
高雄鍾姓男子因涉及廢棄物清理法為到案，前年遭橋頭地檢署通緝，前天深夜他騎機車載女友闖紅燈，被巡邏警員盤查。記者邱奕能／翻攝
高雄鍾姓男子因涉及廢棄物清理法為到案，前年遭橋頭地檢署通緝，前天深夜他騎機車載女友闖紅燈，被巡邏警員盤查。記者邱奕能／翻攝
高雄鍾姓男子因涉及廢棄物清理法為到案，前年遭橋頭地檢署通緝，前天深夜他騎機車載女友闖紅燈，被巡邏警員盤查。記者邱奕能／翻攝

通緝 廢棄物 警察

延伸閱讀

只有C羅辦得到！在杜拜「世界最高塔」祝女友生日快樂 地表最浪漫沒有之一

張睿家女友久違開嗓失甜 製作人驚：這10年發生什麼？

「蜘蛛人」帶女友回倫敦老家 辛蒂亞霸氣摟湯姆腰

暴力男不願分手 西門商圈旁當街拖行女友10公尺

相關新聞

中央警察大學學生走私大麻 遭法院依運毒罪判5年

中央警察大學身為培育國內未來警官搖籃，竟傳出校內在籍學生運毒，當時仍就讀警大的許姓學生和網友從加拿大以巧克力、糖果名義走...

環東高架逆向撞死重機駕駛 案發前市區竟已逆向開車

日前在台北市內湖高架橋逆向撞死機車駕駛人的伍姓女駕駛，網友爆料她在案發2小時前，就在中正區博愛路118號前逆向，監視器畫...

通緝犯為躲警害女友重摔 最後還是被逮

高雄鍾姓男子因涉及廢棄物清理法未到案，前年遭橋頭地檢署通緝，前天深夜他騎機車載女友闖紅燈，被巡邏警員盤查，鍾男自知通緝身...

廢棄雞舍傳怪味 農民聞到受不了 警攻堅破製毒工廠

屏東縣鹽埔鄉一處廢棄多年雞舍，製毒工廠成員看無人使用，占用雞舍做製毒工廠，附近農民多次聞到惡臭味，警方獲報後調查，深夜攻...

毒品通緝犯為躲查緝撞倒員警 涉毒又妨害公務遭判刑

高雄潘姓男子曾涉犯毒品罪遭判刑，服刑完畢後，又再犯，因未到案遭地檢署發布通緝，豈料，潘男躲避巡邏員警查緝，竟以肢體衝撞警...

從契約工爬到執行長 「油人楷模」因貪毀形象

台灣中油煉製事業部執行長徐漢涉收賄收押，員工聽聞多不可置信。徐漢十九歲就進中油，從契約工一路升至事業部執行長，是中油的一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。