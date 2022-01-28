廢棄雞舍傳怪味 農民聞到受不了 警攻堅破製毒工廠

屏東縣鹽埔鄉一處廢棄多年雞舍，製毒工廠成員看無人使用，占用雞舍做製毒工廠，附近農民多次聞到惡臭味，警方獲報後調查，深夜攻堅，當場發現嫌犯許姓男子、葉姓男子頭戴著防毒面具正在製毒，見警方現身，不知所措，現場也有陣陣的惡臭味，警方隨即帶起N95口罩，現場查獲製毒原料、製毒半成品。

屏東縣刑警大隊今說，警方在鹽埔鄉接連破獲兩起製毒工廠，嫌犯20多歲許姓男子、葉姓男子發現鹽埔鄉一處雞舍廢棄多年，占用當作製毒工廠基地，警方深夜埋伏攻堅，嫌犯頭戴防毒面具提煉毒品，現場也有陣陣的惡臭味，警方將原本一般口罩改戴成N95口罩。許姓男子製毒師，葉姓男子是許男的助手，許稱，製毒手法是跟一名已故的製毒師學。

警方在鹽埔鄉破獲另起製毒工廠，陳姓嫌犯承租鐵皮屋製毒，現場查獲毒品安非他命2.1公斤、半成品11.8公斤，與相關製毒化學試劑、工具設備。