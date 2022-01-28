快訊

台中國泰世華大甲分行員工家屬確診 員工全居家隔離

黃曉明、Angelababy官宣離婚！6年婚擁1子畫下句點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廢棄雞舍傳怪味 農民聞到受不了 警攻堅破製毒工廠

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣鹽埔鄉一處廢棄多年雞舍，製毒工廠成員看無人使用，占用雞舍做製毒工廠，附近農民多次聞到惡臭味，警方獲報後調查，深夜攻堅，當場發現嫌犯許姓男子、葉姓男子頭戴著防毒面具正在製毒，見警方現身，不知所措，現場也有陣陣的惡臭味，警方隨即帶起N95口罩，現場查獲製毒原料、製毒半成品。

屏東縣刑警大隊今說，警方在鹽埔鄉接連破獲兩起製毒工廠，嫌犯20多歲許姓男子、葉姓男子發現鹽埔鄉一處雞舍廢棄多年，占用當作製毒工廠基地，警方深夜埋伏攻堅，嫌犯頭戴防毒面具提煉毒品，現場也有陣陣的惡臭味，警方將原本一般口罩改戴成N95口罩。許姓男子製毒師，葉姓男子是許男的助手，許稱，製毒手法是跟一名已故的製毒師學。

警方在鹽埔鄉破獲另起製毒工廠，陳姓嫌犯承租鐵皮屋製毒，現場查獲毒品安非他命2.1公斤、半成品11.8公斤，與相關製毒化學試劑、工具設備。

警方調查，兩起製毒工廠手法大同小異，都是提煉感冒藥的麻黃素製毒。將持續追查幕後主嫌、共犯與金流，並清查製毒原料麻黃素流向，溯源擴大偵辦。

屏東縣刑警大隊鹽埔鄉破獲兩起製毒工廠，現場起獲製毒原料、半成品、安非他命成品。圖／警方提供
屏東縣刑警大隊鹽埔鄉破獲兩起製毒工廠，現場起獲製毒原料、半成品、安非他命成品。圖／警方提供
屏東縣刑警大隊鹽埔鄉破獲兩起製毒工廠，現場起獲製毒原料、半成品，嫌犯製毒時還戴著防毒面具。圖／警方提供
屏東縣刑警大隊鹽埔鄉破獲兩起製毒工廠，現場起獲製毒原料、半成品，嫌犯製毒時還戴著防毒面具。圖／警方提供
屏東縣刑警大隊鹽埔鄉破獲兩起製毒工廠，現場起獲製毒原料、半成品。圖／警方提供
屏東縣刑警大隊鹽埔鄉破獲兩起製毒工廠，現場起獲製毒原料、半成品。圖／警方提供

屏東縣 口罩 毒品

延伸閱讀

陳建仁估年中疫情恐懼將下降 澳媒：權威說法

屏東中央市場、民族夜市力抗疫情 刷行動支付送口罩

拜登大手筆發放N95口罩！美產能有限 恐先仰賴大陸進口

史上最大規模！拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

相關新聞

環東高架逆向撞死重機駕駛 案發前市區竟已逆向開車

日前在台北市內湖高架橋逆向撞死機車駕駛人的伍姓女駕駛，網友爆料她在案發2小時前，就在中正區博愛路118號前逆向，監視器畫...

中央警察大學學生走私大麻 遭法院依運毒罪判5年

中央警察大學身為培育國內未來警官搖籃，竟傳出校內在籍學生運毒，當時仍就讀警大的許姓學生和網友從加拿大以巧克力、糖果名義走...

廢棄雞舍傳怪味 農民聞到受不了 警攻堅破製毒工廠

屏東縣鹽埔鄉一處廢棄多年雞舍，製毒工廠成員看無人使用，占用雞舍做製毒工廠，附近農民多次聞到惡臭味，警方獲報後調查，深夜攻...

毒品通緝犯為躲查緝撞倒員警 涉毒又妨害公務遭判刑

高雄潘姓男子曾涉犯毒品罪遭判刑，服刑完畢後，又再犯，因未到案遭地檢署發布通緝，豈料，潘男躲避巡邏員警查緝，竟以肢體衝撞警...

從契約工爬到執行長 「油人楷模」因貪毀形象

台灣中油煉製事業部執行長徐漢涉收賄收押，員工聽聞多不可置信。徐漢十九歲就進中油，從契約工一路升至事業部執行長，是中油的一...

中油執行長涉賄 搜出2700萬

中油煉製事業部執行長徐漢涉嫌協助業者綁標，取得中油煉製事業部標案後從中收取回扣，檢廉前天發動搜索，在徐漢辦公室搜出二千七...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。