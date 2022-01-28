聽新聞
test
0:00 / 0:00
廢棄雞舍傳怪味 農民聞到受不了 警攻堅破製毒工廠
屏東縣鹽埔鄉一處廢棄多年雞舍，製毒工廠成員看無人使用，占用雞舍做製毒工廠，附近農民多次聞到惡臭味，警方獲報後調查，深夜攻堅，當場發現嫌犯許姓男子、葉姓男子頭戴著防毒面具正在製毒，見警方現身，不知所措，現場也有陣陣的惡臭味，警方隨即帶起N95口罩，現場查獲製毒原料、製毒半成品。
屏東縣刑警大隊今說，警方在鹽埔鄉接連破獲兩起製毒工廠，嫌犯20多歲許姓男子、葉姓男子發現鹽埔鄉一處雞舍廢棄多年，占用當作製毒工廠基地，警方深夜埋伏攻堅，嫌犯頭戴防毒面具提煉毒品，現場也有陣陣的惡臭味，警方將原本一般口罩改戴成N95口罩。許姓男子製毒師，葉姓男子是許男的助手，許稱，製毒手法是跟一名已故的製毒師學。
警方在鹽埔鄉破獲另起製毒工廠，陳姓嫌犯承租鐵皮屋製毒，現場查獲毒品安非他命2.1公斤、半成品11.8公斤，與相關製毒化學試劑、工具設備。
警方調查，兩起製毒工廠手法大同小異，都是提煉感冒藥的麻黃素製毒。將持續追查幕後主嫌、共犯與金流，並清查製毒原料麻黃素流向，溯源擴大偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言