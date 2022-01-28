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毒品通緝犯為躲查緝撞倒員警 涉毒又妨害公務遭判刑
高雄潘姓男子曾涉犯毒品罪遭判刑，服刑完畢後，又再犯，因未到案遭地檢署發布通緝，豈料，潘男躲避巡邏員警查緝，竟以肢體衝撞警方，後又搜出攜帶毒品，被依妨害公務、毒品危害防制條例案移送，後由檢方起訴。經審理，地院將潘男依妨害公務執行罪，處3個月徒刑，另毒品案仍在偵辦中。
潘男2017年因涉犯毒品危害防制條例案，遭判3個月徒刑確定，2018年5月6日執行完畢，2018又再犯，再度遭判刑，豈料，卻未依時間報到，遭發布通緝。
直到去年7月26日晚上10時39分許，警方獲報前往潘男藏匿的處所查看，他為躲避警方查緝，竟當場以肢體衝撞員警，導致右側上臂挫傷併瘀青，後又在身上扣得1包安非他命二級毒品。
潘男被逮後警詢及偵查時，否認妨害公務，還辯稱，因為通緝，所以逃竄，但沒有撲向警察，只是被撞倒在地上；事後警方仍將他依據妨害公務、毒品危害防制條例案移送，後由檢方起訴。
地院審酌，潘男於警員依法執行職務時，以暴力方式妨礙值勤藐視公權力，犯後否認犯行，態度不佳；經審理，地院將他依妨害公務執行罪，處有期徒刑3個月，全案可上訴，另毒品案仍在偵辦中。
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