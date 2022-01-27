高薪招募24小時運作 跨國洗錢200億元遭警破獲

屏東縣刑警大隊科偵隊破獲跨國洗錢水房集團，警方調查，主嫌謝姓男子承租高雄多處商辦大樓、民宅，再以高薪招募相關成員共犯，基本月薪4萬起跳，再加上紅利，每月6萬元薪水，24小時運作分2到3班，運用電腦、手機轉帳多層帳戶躲避查緝，協助境外詐欺與網路簽賭集團轉帳贓款，從中牟利，警方推估，總洗錢金額達近200億元，不法所得逾1億元。

屏東縣警方月前接獲線報與刑事局南打、高市刑警大隊、新興警分局組專案小組，警方調查，謝姓男子為首跨國洗錢水房集團，為分散遭警方查緝風險，先承租多處商辦大樓及民宅，再以高薪招募相關成員，分為2至3班24小時運作，該集團透過電腦及手機，撰寫程式以轉帳多層帳戶躲避查緝，協助境外詐欺及網路簽賭集團轉帳贓款，從中抽成牟利。

警方調查，清查該集團半年內洗錢金額就高達95億餘元，不法所得逾5千萬元，另經檢視班表，該水房集團已營運近一年，若以目前清查帳冊推估，總洗錢金額近200億元，不法所得逾1億元。

專案小組從去年11月起至今年1月發動四波查緝行動，警方向高市三民區、新興區、林園區、苓雅區等地破獲3處水房及系統商，為躲避查緝，每隔幾個月就換地點，四波查緝行動查獲犯嫌21人到案，主嫌30多歲謝姓男子經法院裁定收押，查扣電腦主機30台、手機55支、筆電2台、點鈔機、現金193萬餘元，移送高雄地檢偵辦，全案擴大追查。