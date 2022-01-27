影／大哥霸凌小弟遭槍殺？死者弟澄清：哥哥不是老大

台中市民趙姓男子與林姓男子有金錢糾紛，趙嫌持槍朝林頭部射擊2槍致死，檢察官今天下午率法醫解剖驗屍，死者林男的弟弟表示，部分媒體報導「小弟殺大哥」、「大哥霸凌小弟」，林弟予以否認，表示哥哥從來沒有做過「大哥」，哥與趙年紀相仿，像「同梯」一樣，雖認識，但不是朋友。

死者林男遭槍擊死亡，今天下午解剖驗屍，死者的同居人、以及死者的弟弟到場，林男的弟弟說，部分媒體報導死者和兇嫌是大哥與小弟的關係，他表示部分媒體報導「小弟殺大哥」、「大哥霸凌小弟」，根本不是這樣子，不知道消息是從何出來，那是單方的說法。