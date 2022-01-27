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中檢出動X光勘驗車相驗 在死者頭部找到彈頭
台中市民趙姓男子與林姓男子有金錢糾紛，趙嫌昨持槍朝林頭部射擊2槍致死，檢察官今天下午率法醫解剖驗屍，而警方僅在現場找到2顆彈殼、1顆彈頭，尚缺少1顆彈頭，中檢請來法醫研究所X光勘驗車，在死者林男頭部找到另顆彈頭，連同所採器官等檢體，送法醫研究所鑑定，以釐清死因。
中檢表示，死者林男頭部中2槍，警方僅在現場地面找到2顆彈殼、1顆彈頭，另1顆彈頭找不到，懷疑在死者體內，因此請法醫研究所派X光勘驗車協助。今天下午解剖驗屍時，在X光勘驗車協助下，在死者林男的頭部找到這1顆彈頭。
中檢說，尚未開死亡證明書。已將找到彈殼、彈頭，以及查扣到的槍彈，與解剖所採的檢體，送法醫研究所鑑定，以釐清死因。
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