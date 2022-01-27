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大陸團導遊失業捷運旁持電擊棒行搶 台日聯手抓強盜犯

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

63歲林姓男子原本是導遊，但因新冠肺炎疫情影響，失業已久，1月26日晚上在石牌捷運站停車場，見婦人隻身取車，涉嫌拿出電擊棒企圖搶劫，婦人大喊救命，日籍工藤先生和台灣人吳先生聽到求救，緊跟犯嫌，並在警方到場後第一時間指認林男犯案。全案依照強盜未遂罪嫌逮捕林男，移送士林地檢署偵辦。

據悉，63歲林男原本從事導遊工作，經常帶領大陸客旅行團在國內各地旅遊，不料新冠肺炎疫情影響，失業已久沒錢難生存，竟然持電擊棒鎖定隻身女子犯案。

警方指出，昨天晚上7時許，55歲婦人在石牌捷運站停車場取車，林男拿出電擊棒通電企圖攻擊婦人搶劫，婦人立刻大聲呼叫「救命！」幸好在台留學的日籍工藤先生和台灣人吳先生都聽到求救聲，上前看到林男持電擊棒，林男行跡曝光拔腿狂奔，台日聯手一路尾隨林男。

警方獲報到場，工藤先生和吳先生指認林男涉嫌搶劫，警方在停車場外5百公尺的陽明郵局前，壓制逮捕林男，查獲2支電擊棒、變裝外套、鴨舌帽等物，全案強盜未遂罪嫌移送檢方偵辦。

警方呼籲，年關將近，市場現金需求增加，歹徒易鋌而走險，警方已增加金融機構守望勤務，及護鈔服務，保障民眾存提款的安全。

警方壓制逮捕涉嫌強盜未遂的林姓導遊。記者蕭雅娟／翻攝
警方壓制逮捕涉嫌強盜未遂的林姓導遊。記者蕭雅娟／翻攝

新冠肺炎 搶劫 停車場

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