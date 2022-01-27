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汽車租賃公司變車手大本營 領走假投資詐騙贓款8千萬

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

鄭姓男子涉嫌以新北市某汽機車租賃公司為據點，指揮車手替假投資詐騙集團提領贓款，半年經手8千萬元；刑事局拘提6人依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例罪嫌移送，檢方聲押鄭等5人獲准，命1人10萬元交保。

警方調查，詐團成立高投國際、順發國際娛樂、日昇交易所等網站，以投資股票、博弈等名義行騙，被害人匯款至人頭帳戶，贓款轉至鄭男旗下車手帳戶。

38歲鄭男在新北五股區經營汽機車租賃公司，去年8月起組車手集團，車手領出贓款繳回公司，疑再交由配合的水房購買泰達幣洗錢。有20人被騙1千萬元，陸續報案。

刑事局偵七大隊第三隊過濾165反詐騙專線資料，分析金流鎖定車手帳戶，本月12日搜索公司及犯嫌住處，拘提鄭等6人。犯嫌坦認領錢，但稱不知來源。

據調查，車手提領每筆贓款抽取百分之1.5佣金，警方押解車手領出265萬元現金查扣，追查詐騙機房及贓款流向。

鄭姓男子涉嫌以新北市某汽機車租賃公司為據點，指揮車手替假投資詐騙集團提領贓款，刑事局拘提6人依詐欺罪嫌移送。記者李奕昕／翻攝
鄭姓男子涉嫌以新北市某汽機車租賃公司為據點，指揮車手替假投資詐騙集團提領贓款，刑事局拘提6人依詐欺罪嫌移送。記者李奕昕／翻攝
鄭姓男子涉嫌以新北市某汽機車租賃公司為據點，指揮車手替假投資詐騙集團提領贓款，刑事局拘提6人依詐欺罪嫌移送。記者李奕昕／攝影
鄭姓男子涉嫌以新北市某汽機車租賃公司為據點，指揮車手替假投資詐騙集團提領贓款，刑事局拘提6人依詐欺罪嫌移送。記者李奕昕／攝影
鄭姓男子涉嫌以新北市某汽機車租賃公司為據點，指揮車手替假投資詐騙集團提領贓款，刑事局拘提6人依詐欺罪嫌移送。記者李奕昕／攝影
鄭姓男子涉嫌以新北市某汽機車租賃公司為據點，指揮車手替假投資詐騙集團提領贓款，刑事局拘提6人依詐欺罪嫌移送。記者李奕昕／攝影
鄭姓男子涉嫌以新北市某汽機車租賃公司為據點，指揮車手替假投資詐騙集團提領贓款，刑事局拘提6人依詐欺罪嫌移送。記者李奕昕／翻攝
鄭姓男子涉嫌以新北市某汽機車租賃公司為據點，指揮車手替假投資詐騙集團提領贓款，刑事局拘提6人依詐欺罪嫌移送。記者李奕昕／翻攝

車手 贓款 詐騙集團

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