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台中男超商外遭槍擊不治 檢方殺人罪聲押槍手

中央社 / 台中27日電

台中市趙姓男子昨天持槍殺害林姓男子，辦案人員在東協廣場頂樓抓人。圖／讀者提供
台中市趙姓男子昨天持槍殺害林姓男子，辦案人員在東協廣場頂樓抓人。圖／讀者提供
趙姓男子與林姓男子昨天相約台中市東區一家便利商店外談判，趙男突對林男頭部開2槍後逃逸，林男送醫傷重不治；警方循線逮捕趙男送辦，檢方今天依殺人等罪向法院聲押趙男。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠今天告訴中央社記者，趙男經檢察官複訊後，認定涉犯殺人罪嫌重大，且為本刑5年以上重罪、有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

另外，因警方僅在現場尋獲1顆彈頭，懷疑另1顆彈頭卡在死者體內，檢方今天會同法醫相驗死者遺體時，出動法務部法醫研究所X光勘驗車，先對遺體進行全身掃描，下午將由法醫進行解剖。

檢警查出，51歲趙男與49歲林男，昨天中午相約東區精武東路一家便利商店外座位區談判，趙男突然拿出預藏槍枝，先對林男太陽穴開1槍，待林男倒地後，又對頭部補1槍後逃逸。

附近居民聽到槍聲向警方報案，消防局獲報派遣救護車趕到現場，將林男送往國軍台中總醫院搶救後不治。

警方封鎖現場勘查時，在案發地點發現彈殼，且布滿大量血跡，並在2人使用的座位區發現手機與1份文件。警方經擴大調閱案發地點周邊監視器，查出趙男涉案，當天下午3時許循線查出趙男位在中區東協廣場，立即調派警力前往圍捕。

警方到場時，趙男情緒不穩揚言自殘，經專案小組談判後趁機進行壓制，成功將趙男逮捕，並在現場查獲改造槍械1把、改造子彈6發等證物。檢警查出，趙男為死者林男小弟，長期遭林男欺壓，且雙方有金錢債務糾紛，趙男供稱一時氣憤才會犯案。

警方全案訊問後，今天依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人等罪嫌，將趙男移送台中地檢署偵辦。

殺人 便利商店 檢察官

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