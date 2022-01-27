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詐團誆賣腎賺錢囚男作人頭戶 行員收求救紙條報警

中央社 / 台北27日電

詐騙集團刊登快速賺錢廣告誘騙被害人，並先以賣腎賺錢詐術誆騙再改稱可交帳戶賺錢，被害人竟因此遭囚打和提供人頭戶，他趁隙遞紙條求救行員，警方獲報逮11嫌送辦。

台北市警察局大安分局偵查隊長謝志鑫今天表示，轄下新生南路派出所14日接獲忠孝東路1間銀行通報，指有民眾遞紙條向行員求救，隨即派員趕赴現場，並確保被害人吳姓男子安全無虞。

根據調查了解，居住於南部的吳男先前網路社群媒體上看到聲稱可快速賺錢的廣告，他經聯繫了解得知為賣腎賺錢，且對方開價一顆新台幣50萬元。

不料，歹徒隨後又告知吳男賣腎風險太高，提供另一個賺錢管道，但需交付帳戶，需錢孔急的吳男便搭車北上面談，但一到場就遭多名男子強制帶往一處出租套房控管，還遭毆打、威脅變更自身帳戶、密碼，以提供犯嫌作人頭戶使用。

警方分析、研判此為詐騙集團取得人頭帳戶的手段，立即成立專案小組並報台北地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組經調閱監視器追查，在掌握涉案犯嫌人數和動向後，見時機成熟於15日出動線上警力至大安區1間旅店逮捕，當場查獲有詐欺前科的35歲主嫌林男等6人。

緊接著，專案小組鍥而不捨又於16日在新北市1處民宿查獲其餘5嫌、犯案工具和二級毒品安非他命等贓證物。

其中，首謀之一的25歲黃男為竹聯幫成員，主要負責刊登詐欺廣告和負責收取人頭帳戶等工作。

全案詢後將11嫌（9男2女）依涉妨害自由、傷害、毒品及詐欺等罪，移送台北地檢署偵辦。

詐騙集團 詐欺

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