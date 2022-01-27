台中東區槍手殺老大留遺書？警方澄清：熟識朋友關係

台中市趙姓男子昨天中午在東區超商前，連開兩槍槍殺林姓男子，有媒體寫出二人是「老大、小弟」關係，因不滿老大長期欺壓，才會犯行，台中市第三警分局今天澄清，根據目前查證資訊，雙方是熟識10多年的朋友，因債務問題才衍生殺機，外傳小弟殺老大的說法有誤。

台中市第三警分局偵查隊長曾朝顯表示，全案經後續查證後，確認二人是熟識十多年的朋友關係，雙方因3萬元的債務糾紛而起衝突，趙姓男子才會持槍行凶，有媒體報載是小弟殺老大的情節，並非屬實，予以說明，全案在今天上午已依殺人未遂、槍砲等罪，移送台中地檢署，檢方目前正在訊問中。

據查，趙姓男子（51歲）與林姓男子（49歲）都是台中市西區人，趙在20多年前有殺人未遂前科，林則是有毒品前科，雙方都嗜賭，趙因此欠下百萬賭債，趙向林借錢還債，趙在近年已陸續還款百萬，僅剩3萬餘元尚未償還，林在過年前又向趙催討，才讓趙萌生殺意。

據查，雙方約好昨天中午在東區精武東路的超商商討債務，趙預藏改造手槍，並寫好遺書，隨著帶著，信的內容是寫給妻子、兒子，交代自己的江湖路為何不順遂的原因，趙在信中提到，跟了老大這麼多年，「做了這麼多事」，但卻依然沒有混出名堂，經濟狀況困窘，萬念俱灰。

據透露，趙寫給妻兒的書信有五頁，其中有提到「跟了他這麼多年，做了這麼多事，錢都你在賺」，辦案人員一度以為信中所指的「他」是林姓男子，但後來將信件全部譯文後，確認趙信中所說的老大是另名「蔡哥」的男子，該段內容僅是描述自己江湖路不順遂。