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影／帶槍殺地方角頭 幕後加碼500萬安家費僅拿到170萬

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

天道盟天鳴會幫眾小弟蔡易昇，去年4月12日持槍近距離槍殺天道盟濟公會八里分會長林文章致死。蔡男犯案後帶槍，步行到150公尺外的八里分駐所交槍投案。偵詢時，蔡男辯稱是不滿曾遭死者林男毆打，才會持槍把人打死。

但警方追緝，發現天鳴會會長李宗漢，對於死者林男長期把持八里土方工程頗多怨言，甚至覬覦想分食這塊大餅未成，遂找來父母雙亡（只剩一胞妹）、無家累顧慮的小弟蔡易昇，教唆他槍殺天道盟濟公會八里分會長林文章，並承諾完事後給予蔡男200萬元安家費當作補償。

據悉，當下蔡男沒有多加思慮，只因「老大一句話，就去做！」認為這是義氣相挺。遂於去年4月12日持槍，埋伏於林文章位於八里區華峰一街公司外，見林準備外出之際，近距離朝著林文章右肩、後背各開一槍，林當場不支倒地送醫急救，但仍在當日下午3時35分宣告不治，案發後槍手蔡男帶槍投案。

案經警方追查，認為蔡男所供犯案動機不足採信，經8個多月不眠休持續追查，發現案發後於去年8、9、10月三個月，天鳴會派人陸續給蔡男胞妹3次安家費，總計173萬台幣，去年5月蔡男依殺人罪起訴還押，天鳴會將安家費加碼到500萬元，但因疫情升溫，遂沒有再接續給付安家費至今。

蔡男犯案後帶槍投案。記者曾伯愷／翻攝
蔡男犯案後帶槍投案。記者曾伯愷／翻攝
蔡男犯案所持有槍枝。記者曾伯愷／翻攝
蔡男犯案所持有槍枝。記者曾伯愷／翻攝
警方周二攻堅查扣證物。記者曾伯愷／翻攝
警方周二攻堅查扣證物。記者曾伯愷／翻攝
案發當時警方封鎖現場。記者曾伯愷／翻攝
案發當時警方封鎖現場。記者曾伯愷／翻攝
蔡男犯案後帶槍投案。記者曾伯愷／翻攝
蔡男犯案後帶槍投案。記者曾伯愷／翻攝

八里 疫情 殺人

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