影／蘆洲警兵分多路拂曉攻堅 逮槍殺八里大哥畫面曝光

天道盟濟公會八里分會長林文章，因八里龐大土方利益，與同幫會天道盟天鳴會會長李宗漢心生嫌隙。去年4月12日下午，李男疑似教唆幫會小弟蔡易昇，持槍朝林設於八里公司外連開兩槍，林當場倒地傷重身亡。

案發後，槍手蔡易昇雖帶槍投案，但因犯案動機疑點諸多，經警不斷追緝，於去年12月底，確認李男就是教唆主嫌。這個月25日見時機成熟，大批警力兵分多路往往新北淡水、新北八里、桃園、苗栗、高雄等地，將幕後主嫌李男極其幫重共9人逮捕到案。