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影／蘆洲警兵分多路拂曉攻堅 逮槍殺八里大哥畫面曝光
天道盟濟公會八里分會長林文章，因八里龐大土方利益，與同幫會天道盟天鳴會會長李宗漢心生嫌隙。去年4月12日下午，李男疑似教唆幫會小弟蔡易昇，持槍朝林設於八里公司外連開兩槍，林當場倒地傷重身亡。
案發後，槍手蔡易昇雖帶槍投案，但因犯案動機疑點諸多，經警不斷追緝，於去年12月底，確認李男就是教唆主嫌。這個月25日見時機成熟，大批警力兵分多路往往新北淡水、新北八里、桃園、苗栗、高雄等地，將幕後主嫌李男極其幫重共9人逮捕到案。
稍早，警方攻堅畫面曝光，沒開一槍一彈，成功逮捕逞惡幫眾，連同現場查扣帳本、現金、本票、土地所有權狀等贓證物，一併帶回偵辦。警詢後依殺人、組織犯罪、加重重利、洗錢等罪移送法辦，檢方複訊後裁定9人收押禁見。
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