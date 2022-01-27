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抓到藏鏡人！天道盟天鳴會疑為土方利益 5百萬買凶殺人

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

天道盟濟公會八里分會前會長「八哥」林文章，去年遭男子蔡易昇埋伏連開2槍身亡，士林地檢署依照殺人罪嫌起訴蔡，並懷疑幕後有藏鏡人，循線追查命案與土方利益相關，天道盟天鳴會會長李宗漢、幹部魏義騰涉有重嫌，拘提2人到案，訊後聲請羈押獲准。

檢警調查，幕後主嫌殺人動機疑似「土方運棄承攬工程」利益相關，李男和死者林文章因土方龐大利益發生嫌隙，涉嫌買凶殺人，李男透過魏男安排與蔡易昇見面，允諾以5百萬安家費，教唆蔡槍殺林文章。

士林地檢署今表示，經長期蒐證今年1月24日指揮新北市刑大、蘆洲分局、刑事局持搜索票，在新北淡水區等4處搜索，查獲相關現金、本票等證物，並拘提涉嫌教唆殺人的李漢、魏騰2人及涉及重利罪嫌的3人到案。

2021年4月12日下午2時許，蔡易昇涉嫌依約定在新北八里區華峰一街附近連開2槍槍殺林文章，子彈打中肩膀，造成多器官槍彈創傷出血，當場身亡，蔡隨即逃往八里分駐所投案。

同年6月士檢依照殺人罪嫌起訴蔡易昇，由於新冠肺炎疫情嚴峻，士林地方法院遠距視訊開題，蔡易昇聲稱罹患精神疾病「頭殼歹去」記仇才會開槍，且認錯不認罪，沒有要殺人，只是想打腳傷害他。

檢警懷疑幕後有人教唆買兇，持續追查共犯，經縝密偵查及訊問，突破案情並拘提共犯到案，李男涉犯教唆殺人罪嫌，魏男涉嫌幫助教唆殺人，2人犯嫌重大有逃亡可能，向法院聲請羈押獲准。

開槍打死天道盟濟公會前會長林文章的蔡姓水電工（中）遭依殺人罪嫌起訴。圖／本報資料照片
開槍打死天道盟濟公會前會長林文章的蔡姓水電工（中）遭依殺人罪嫌起訴。圖／本報資料照片
蔡嫌交出作案用槍枝。記者蕭雅娟／翻攝
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殺人 八里

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