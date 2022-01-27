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八里天道盟大哥中2彈亡 警追緝八個多月今偵破

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

發生在去年4月12日下午，天道盟濟公會八里分會長林文章，在八里公司外遭人近距離開射兩槍倒地身亡。案經警方成立專案小組追緝8個月，於周二拂曉出擊，逮捕涉案天道盟天鳴會會長李男及其幫眾5人帶回偵辦，警詢後依殺人、組織犯罪、加重重利、洗錢等罪移送法辦，檢方複訊後裁定收押禁見。

據了解，天道盟濟公會八里分會長林文章（當時年60歲），去年1月，因賭博及擁槍被蘆洲警分局查獲，是轄區列管治安顧慮人口。林男以妻子名義，在八里區華峰一街設立開發公司。沒想到，去年4月12日卻因土方利益，遭人近距離開槍身亡。

經查，遭槍射殺傷亡的天道盟濟公會八里分會長林文章，去年4月12日在八里區華峰一街公司外，遭埋伏搶手近距離連射兩槍，造成林男右肩及後背各中一槍倒地身亡，送醫急救，於下午3時35分宣告不治。

槍手蔡男犯案後，從容離去，隨即步行到150公尺外的八里分駐所交槍投案。偵詢時，蔡男辯稱是不滿過去，曾被林男毆打，才會攜槍尋仇，但警方對於蔡男供詞存疑，懷疑案情不單純，持續追辦。

經警成立專案小組持續追辦8個多月，周二清晨出動百名警力，兵分新北、桃園、苗栗、高雄等地，拘提涉案幕後主嫌天道盟天鳴會長李男及其5名幫眾，並同步通知劉姓等3名成員到案，查扣現金、本票、土地所有權狀等物，一併帶回偵辦。

偵詢時，李男雖否認犯案，但警追李男金流及相關事證，得知李男覬覦死者林男長期獨霸八里土方砂石龐大利益，才會以新台弊500萬安家費買凶殺人，以便搶食龐大工程利益。警詢後李等數名幫眾，依殺人、組織犯罪、加重重利、洗錢等罪移送法辦，檢方複訊後裁定收押禁見。

開槍打死天道盟濟公會前會長林文章的蔡姓水電工（中）。圖／報系資料照，記者林昭彰攝影
開槍打死天道盟濟公會前會長林文章的蔡姓水電工（中）。圖／報系資料照，記者林昭彰攝影

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