影／藏毒心虛踩油門撞臨檢站 警開2槍逮3人

陶姓男子開車經過警方路檢點，他和2名乘客身上都藏毒，心虛之下，拒檢踩油門衝撞警方，幸好警方盤查時就發現異狀，提前派員開警車、角度垂直停在陶男轎車前。3人坦承犯行，警方詢後依毒品罪、加重妨害公務罪送辦。

26歲陶男昨天晚上10點開車下重慶北路交流道，經過台北市警保安大隊在重慶北、敦煌路口設置的路檢點，陶拉下車窗，眼神飄浮，口氣緊張，警方察覺有異，又發現車上還有2名乘客，要陶男熄火受檢。

陶男假意配合，不料幾秒鐘後，突踩油門衝撞警方，現場警員躲開，立刻開2槍回擊，擊中陶男轎車左側輪胎；由於前方還一輛警車擋住陶男去路，警方很快控制轎車行動。