影／中市警3小時破槍擊命案 市長頒獎金慰勉

台中市民趙男與多年林姓友人有金錢糾紛，昨在東區精武東路超商外，持槍朝林頭部射擊，致林慘死，經警迅速逮獲，今天上午依殺人等罪移送台中地檢署偵辦。台中市長盧秀燕今天上午到市警局頒獎給有功員警，嘉勉警察同仁的辛勞，期勉警察同仁持續為台中市治安奉獻心力，保障市民免於遭受恐嚇滋擾與暴力威脅，建構台中市安全宜居之生活環境。

昨天中午，台中市東區精武東路超商外發生槍擊命案，林姓男子（49歲）遭趙嫌（51歲）持槍射擊頭部後倒地，經送醫搶救不治，轄區第三分局獲報後與刑事警察大隊立即組成專案小組共同偵辦，經擴大調閱周邊監視器，迅速掌握涉案嫌犯身分。

專案小組成員循線在中區某大樓頂樓發現嫌犯蹤跡，趙嫌情緒不穩揚言自殘，經專案小組善用談判技巧，趁他不備配合優勢警力進行壓制，迅速逮獲嫌犯，並於現場起獲犯案改造槍械1把、改造子彈6發等證物。整起槍擊案於發生後不到3小時迅速偵破，警方訊後今天上午依殺人等罪嫌將趙嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市長盧秀燕今天上午前往警察局刑事警察大隊，慰勉警察同仁的辛勞，並感謝中市警局發揮團隊精神、積極偵辦下，在不到3小時內迅速破案，及時壓制不法氣燄，充分展現警方打擊犯罪的高度專業與效率，表達肯定，並對警方維護治安、打擊犯罪的能力深具信心。

盧市長表示，市民的安全一直是市府與警察局最為重視的ㄧ環，在此除了嘉勉警察同仁的辛勞，也期勉警察同仁持續為臺中市治安奉獻心力，保障市民免於遭受恐嚇滋擾與暴力威脅，建構臺中市安全宜居之生活環境。

警局長蔡蒼柏也表示，感謝市長百忙中仍親赴本局慰勉破案同仁，給予正面鼓勵，激勵團隊士氣，並強調維護治安警方責無旁貸，市警局絕對有能力與決心做好治安維護工作，絕不容挑戰和破壞，對於觸法分子一律嚴正執法，依法從嚴究辦，主動出擊迅速破案，除惡務盡，淨化本市治安，尤其在春節前夕，更是警方加強重要安全維護工作期間，務必全力維護市民大眾安全，安心過年。

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