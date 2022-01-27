男子車上藏毒衝撞路檢 北市保大警開2槍逮3人
26歲陶姓男子昨晚駕車搭載2名男姓友人行經北市大同區1處路檢點，竟因車上藏毒而心虛衝撞路檢點和員警，企圖逃逸，遭警方開2槍嚇阻逼停，進而查獲其中乘客為毒品通緝犯。
台北市警察局保安警察大隊今天舉行記者會，第一中隊中隊長張駿緯表示，員警昨晚9時許在大同區重慶北路、敦煌路口執行路檢勤務，有輛黑色汽車駕駛看見警方後神色慌張，竟還衝撞路檢點企圖逃逸。
根據調查了解，案發時，26歲陶男駕車搭載2名男姓友人行經路檢點，遭警方察覺其神色慌張有異而予以攔停，不料陶男拒檢竟心虛、重踩油門企圖衝過路檢點逃逸。
幸現場警戒巡邏警車及早阻擋陶男去路，但陶男仍執意衝撞，反而自撞安全島造成其車後輪破損，他撞車回神後又再度駕車要衝撞一旁員警。
余姓員警因生命及裝備受威脅下，隨即使用警槍朝陶男座車的左前車輪處擊發2槍嚇阻，成功將其攔停，隨後也將車上3男壓制上銬，所幸均無人受傷。
同時，員警也在陶男車內查獲第一級毒品海洛因1小包、第二級毒品安非他命2小包及安非他命吸食器3組。
警方進一步追查發現，副駕駛座的呂男竟是毒品通緝犯，全案詢後移請轄區大同分局偵查隊接續偵辦。
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