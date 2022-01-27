中央警察大學學生走私大麻 遭法院依運毒罪判5年

中央警察大學身為培育國內未來警官搖籃，竟傳出校內在籍學生運毒，當時仍就讀警大的許姓學生和網友從加拿大以巧克力、糖果名義走私200公克大麻來台，經海關開箱查獲許遭收押；法院痛批，許在警大就讀，若畢業經成為我國執法人員，竟知法犯法，依運輸第二級毒品罪判他5年，可上訴。

案發時中央警察大學回應表示，經接獲桃園警方來電獲知此事後，校方完全配合偵辦，並依校規立即開除許男學籍。

檢警調查，許男（20歲）和身分不詳綽號「DUCK」之人共同運輸第二級毒品大麻，並以英文暱稱為收件人，並以許位於桃園區的住家為收件地址，去年7月26日從加拿大以巧克力、糖果等名義，空運走私2包大麻花（63公克）、大麻製品5包（134公克）來台。

因大麻8月5日從桃園機場入境，台北關人員察覺有異拆封檢查，當場發現包裹內夾藏大麻，經桃園分局員警喬裝成快遞人員，8月12日到許男住家送貨，並由許的母親簽收；警方確認是許男的包裹隨即表明警察身分持拘票拘提，許當時經檢方訊後被聲押獲准。

許男在警詢、偵查均坦承不諱，有台北關相關資料、扣押物及搜索筆錄，以及許和共犯的手機通聯紀錄等。檢方以許男犯嫌明確，同時涉犯運輸第二級毒品、懲治走私條例等，因兩罪想像競合從重依運輸第二級毒品罪嫌起訴他。

審理時，許男全部坦承，並有海關扣押貨物、相關對話通聯及警方搜索扣押筆錄佐證；考量許在偵查、審理時坦承運輸大麻，依毒品危害防治條例第17條第2項，予以減刑。

另許及其辯護人還主張，許犯案時仍為學生，沒有前科，並提出有關許家長、求學時師長，以及工作時的老闆、客戶等對他的評價等，求處法院依刑法第59條情堪憫恕再減刑

法院認為，毒品危害廣為人知，案發時許男是中央警察大學在籍學生，如順利畢業將成為我國執法人員，對毒品防治、處罰應相當清楚，卻仍漠視規定運毒，危害國人健康及社會秩序，不足以引起一般人同情，若動輒用情堪憫恕減刑，不符禁絕毒品來源、嚇阻販賣毒品行為。