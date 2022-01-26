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租車藏毒趴趴走 警衝汽車旅館查獲1300包毒咖啡

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

蘇姓兄弟和杜姓朋友涉嫌販毒，向車行租車載運分裝工具，在汽車旅館分工後，再交給一輛車交易毒品製造斷點、分散風險。士林警分局日前查獲3人，查獲1300多包毒品咖啡包，依意圖販賣而持有毒品罪嫌移送法辦，檢方訊後聲押獲准。

據悉，26歲、23歲蘇姓兄弟、26歲杜姓男子及23歲吳姓女子4人被檢舉持有大量毒品，警方日前在桃園蘆竹一家汽車旅館查獲蘇姓胞弟和杜男，搜出第三級毒品咖啡包1100包(總毛重4544公克)。

警方懷疑有共犯，調閱監視器後在另一個房間查獲蘇兄和女友吳女，並再查獲203包毒咖啡包和安非他命2包、大麻1包及電子磅秤、分裝袋、封口機、咖啡包空袋596 個等證物。

警方指出，蘇等人有毒品前科，涉嫌向車行租車、居住汽車旅館，常換車換居所規避警方查緝，2人包裝毒品後再交給另一車2人趴趴走交易毒品，分裝工具就放在車上。

蘇等人否認犯行，稱租車時車內就放著封口機等工具，檢警不採信，檢方訊後依毒品罪嫌聲押蘇3人獲准，吳女交保。

警方查獲1300多包毒品。記者蕭雅娟／翻攝
警方查獲1300多包毒品。記者蕭雅娟／翻攝
警方在摩鐵查獲蘇姓兄弟等4人涉嫌持有大量毒品。記者蕭雅娟／翻攝
警方在摩鐵查獲蘇姓兄弟等4人涉嫌持有大量毒品。記者蕭雅娟／翻攝
警方查獲1300多包毒品及犯罪工具。記者蕭雅娟／翻攝
警方查獲1300多包毒品及犯罪工具。記者蕭雅娟／翻攝

毒品 咖啡 汽車旅館

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